Abbellire casa non sempre richiede grandi budget. Possiamo farlo in diversi modi, ad esempio utilizzando oggetti di recupero attraverso il riciclo creativo, oppure con piante e fiori. Quando scegliamo delle piante non lo facciamo soltanto seguendo il nostro gusto personale, ma anche tenendo conto di alcune caratteristiche della casa. Questo servirà a mantenerle in vita più a lungo e a farle crescere verdi e rigogliose. Ad esempio, ci sono piante che necessitano di molta luce come, ad esempio, la pianta di giada, l’ibisco e le orchidee. Non tutti però hanno la fortuna di avere stanze così ampie e luminose e quindi sono costretti a scegliere piante diverse. Ecco perché oggi vogliamo consigliare 3 piante da interno che crescono bene con poca luce e sono anche molto robuste e resistenti.

Hanno bisogno di poca luce, sono resistenti e davvero facili da curare queste 3 incantevoli piante da interni poco conosciute

La prima pianta da appartamento che vogliamo suggerire è la chamaedorea. Possiamo considerarla una piccola palma e si tratta di una pianta ornamentale molto apprezzata per la sua resistenza. La pianta si sviluppa in cespi da cui nascono foglie di colore verde brillante. Prendersene cura è molto semplice perché è resistente e richiede poca manutenzione. Annaffiamo il terriccio in modo da mantenerlo umido e nebulizziamo le sue foglie per aumentare il tasso di umidità della pianta. Non richiede molta luce, piuttosto prestiamo attenzione a non esporla al sole diretto, perché potrebbe danneggiare le foglie. Quando le radici hanno occupato tutto lo spazio nel vaso, consigliamo di rinvasarla in un contenitore più grande. Mettiamo nel fondo ghiaia o pezzi di coccio per il drenaggio.

Araucaria

Appartenente alla famiglia delle Conifere, questa pianta resiste bene a condizioni di scarsa luminosità. Possiamo tenerla senza problemi in salotto affianco al divano, in un ingresso o in un bagno con poca luce, perché questa pianta ama l’umidità. Per favorirne uno sviluppo sano e rigoglioso, consigliamo di fornirle un terreno poco acido ma ben drenato. Se possibile annaffiamo moderatamente ma regolarmente la pianta, in modo che il terriccio non risulti mai asciutto. In estate potremmo anche nebulizzarne le foglie, se le temperature si fanno torride. Non ha bisogno di potature, ma soltanto che vengano rimossi i rami secchi. Ogni tre anni rinvasiamo la pianta, per favorirne una crescita prospera.

Kentia

Tra le piante che hanno bisogno di poca luce, sono resistenti e bellissime c’è anche la kentia, una specie molto semplice da curare. Il segreto per farla crescere al massimo delle sue potenzialità è evitare i ristagni idrici. Sebbene sia una pianta che ama ricevere un buon apporto d’acqua, è resistente ed è in grado di sopportare la siccità. Al contrario, patisce i ristagni idrici, che favorirebbero il marciume radicale. Questa pianta non gradisce particolarmente il sole, quindi vive bene anche in ambienti scarsamente illuminati. Scegliamo un terreno misto a torba e sabbia e vedremo la nostra pianta crescere davvero splendida e in salute.

