Finalmente si avvicina il ponte dei Santi che, come ogni periodo vacanziero, è sempre molto atteso. Quindi, quale modo migliore per trascorrere i giorni di vacanza se non facendo un bel giro fuori porta?

La maggior parte delle persone ha trascorso l’estate alla ricerca di luoghi tranquilli e lontani dalla folla, soprattutto per evitare situazioni a rischio contagi.

Abbiamo visto le 3 piscine naturali e completamente gratis, l’ideale per trascorrere una giornata nel relax più totale senza spendere un euro.

Gli amanti della montagna, invece, hanno potuto scoprire le bellezze più antiche del nostro territorio, come questo castello incantato che tutti dovrebbero vedere almeno una volta prima di morire.

Oggi, invece, vogliamo parlare di un paese davvero molto caratteristico. Ha un’aura quasi misteriosa, grazie alla storia magica da cui è avvolto. Scopriamo insieme qualcosa in più su Triora, il fantastico borgo delle streghe.

Halloween e il ponte dei Santi da paura in questo borgo misterioso tutto da scoprire

Halloween si avvicina e noi non vogliamo farci trovare impreparati. Se siamo degli amanti dei festeggiamenti e se per noi ogni motivo è buono per travestirci, dovremmo approfittare di quest’occasione.

L’occasione è un bel giro per scoprire il misterioso borgo di Triora, anche noto come il “Paese delle streghe”. Si trova nell’entroterra ligure, nella provincia di Imperia ed è arroccato a 800 metri sul livello del mare.

L’origine del nome deriva da una storia particolare

Il nome del luogo ha preso origine da una storia avvenuta, addirittura, alla fine del ‘500. Qui, infatti, alcune donne furono accusate di stregoneria e dovettero subire un processo rimasto memorabile nella Storia.

Per ricordare questa vicenda, ogni anno, nella prima domenica successiva a Ferragosto, si svolge qui la festa “Strigora”, dedicata alla stregoneria.

Camminando tra le vie del borgo, è ancora possibile scorgere la figura di alcune streghette su qualche portone. Ecco perché festeggiare qui Halloween avrà un sapore ancora più autentico ed ecco perché questo imperdibile borgo misterioso è il posto più bello per trascorrere il ponte dei Santi. Trascorreremo Halloween e il ponte dei Santi da paura in questo borgo misterioso tutto da scoprire.

La più grande festa italiana dedicata all’horror

Anche Borgo a Mozzano è un’ottima idea per trascorrere Halloween e il ponte dei Santi. Il motivo è che, in questo comune in provincia di Lucca (Toscana), ogni anno si festeggia l’Halloween Celebration.

Si tratta di una festa in grande stile dedicata al genere horror, con un’ambientazione lunga 3 km e ambientata all’interno del centro storico. Tra banchetti, danze a tema, street food ed esibizioni, questa festa soddisferà enormemente tutti gli appassionati del genere.

Attenzione, però, perché anche quest’anno potrebbero esserci ristrettezze a causa della situazione Covid 19.