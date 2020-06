Per l’estate post lockdown, c’è chi vuol darsi un’aria più luminosa e positiva, a partire dai capelli. La soluzione ideale per le more è il bronde, il nuovo castano. Hair trend: capelli a onda, dall’ash a beach blonde? Per chi ha i capelli chiari il nuovo must è il beach blonde, il capello biondo platino, grande ritorno per Chiara Ferragni e nuova nuance per Kylie Jenner. Ovviamente ciascuno deve trovare la sua tonalità: per una perfetta color couture, bisogna richiedere al parrucchiere un servizio personalizzato e non uscire con una testa ‘in serie’. Il nuovo biondo richiede un make up super sunny. Le terre abbronzanti, dal finish mat al perlato, quest’anno sono arricchite con vitamina e profumate agli agrumi.

Nuovo look per le ‘over’

Per chi ha passato i cinquanta la soluzione summer choc è il biondo ash, il cenere: una tonalità molto chiara con una leggerissima sfumatura di grigio. Questa tonalità più fredda può essere utilizzata per tutta la chioma oppure per realizzare qualche riflesso su capelli naturalmente biondi. L’alternanza di ombre scure e chiare, però, deve essere progettata con calma, per costituire un’alternativa valida alle solite meches. Il capello ash blonde è perfetto pure per le over 60 che, come Mara Venier, non si rassegnano a dare un taglio netto ai capelli lunghi. Occorre però poi adottare un look grintoso, che ammicca al rock e bandire il vintage. Sì a Yves Saint Laurent, Dior, Stella Mc Cartney. Accompagnati da gioielli top design: Damiani, Scavia, Pomellato, Bulgari.

Hair trend: capelli a onda, dall’ash a beach blonde

L’acconciatura giusta per queste tonalità questa estate è una sola: le onde. Lanciate dalla Duchessa di Canbrige Kate Middleton, sono perfette su Emma Stone, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Beyoncè e persino la ribelle Kate Moss che le ha esibite al royal wedding di Eugenia di York. Bisogna lavare i capelli applicando pochissimo balsamo, pettinare delicatamente, aciugare a testa in giù. Poi applicare una schiuma leggera e massaggiare solo da metà lunghezza verso le punte. Se non si ha tempo, un vecchio rimedio della nonna. Si può dormire con due quattro grosse trecce realizzate a partire da metà testa. Un vecchio sistema che garantisce onde durature e super naturali.