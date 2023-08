Hai voglia di rilassarti? Raggiungi questi 3 borghi della Maremma Toscana dove il relax è di casa

Sono davvero imperdibili queste 3 località toscane immerse nella natura dove il cibo è ottimo e il paesaggio lascia senza parole.

Girare la Toscana è un’esperienza che riempie sempre il cuore. Non importa quante volte tu ci sia stato, tornare in questa magnifica regione ti lascerà sempre i brividi sulla pelle.

Si trova nel centro Italia, e ha dato i natali a Dante Alighieri, Michelangelo e Leonardo da Vinci, solo per citarne alcuni. Essere toscani vuol dire vedere la vita con occhi più ottimisti, vuol dire amare la convivialità, l’ospitalità e lo stare in compagnia.

Sarà merito del paesaggio rilassante, delle dolci colline toscane o del mare chiaro delle coste, ma fare una vacanza in Toscana è garanzia di relax.

L’hanno capito bene i tantissimi turisti che, ogni giorno, scelgono di raggiungere la Toscana, anche solo per trascorrervi un weekend. Ebbene, ci sono tantissimi borghi in questa regione che meritano di essere visitati. Sono luoghi densi di storia, che raccontano di tempi passati, di tradizioni antiche ma ancora radicate nel territorio e di ottimo cibo locale. Oggi, più nello specifico, andremo a scoprire la bellezza di 3 borghi incantati, che sembrano essersi fermati nel tempo, ma che continuano ad essere meta di pellegrinaggi continui. Una di queste è la famosissima Pitigliano, nota anche come la “Piccola Gerusalemme”.

Hai voglia di rilassarti? Scopri l’itinerario tra questi 3 borghi toscani dal grandissimo prestigio storico, culturale e artistico

La Toscana ha alle spalle una storia ricchissima di avvenimenti, in cui si sono succeduti momenti di gloria e di dolore, rimasti impressi nella storia.

Uno dei periodi più floridi e controversi della storia della Toscana è quello in cui regnò la famiglia Medici, dal 1434 al 1737. Proprio Pitigliano custodisce ancora oggi una delle testimonianze più grandiose di questo periodo, ovvero l’acquedotto mediceo. Fu proprio grazie a quest’imponente opera ingegneristica che il borgo poté rifornirsi di acqua. La struttura è visibile ancora oggi, ed è una delle bellezze del borgo, ma non è l’unica. A Pitigliano potremo ammirare anche il Duomo dedicato ai Santi Pietro e Paolo, ma anche Piazza della Repubblica e la sua Fontana delle Sette Cannelle.

E hai voglia di rilassarti? A circa mezz’ora d’auto, troveremo le famosissime terme di Saturnia, in cui potremo rilassarci senza spendere un euro.

In provincia di Siena

Dal Grossetano ci spostiamo verso la provincia di Siena, patria del famosissimo palio, per raggiungere la maestosa Pienza. Una città che ha vissuto più vite, e che mantiene un animo medievale, anche se i suoi edifici sono in stile rinascimentale.

Quello che vedremo a Pienza sarà un altro panorama davvero mozzafiato. Questo borgo si trova in Val d’Orcia, e offre un’atmosfera a dir poco magica. Qui potremo perderci tra le caratteristiche viuzze del centro storico e di piazza Pio II, e dovremo visitare il Duomo di Santa Maria Assunta, così come Palazzo Piccolomini e Palazzo Borgia.

E non potremo lasciare Pienza senza prima aver acquistato il famosissimo Pecorino, il formaggio più famoso della Toscana.

San Quirico d’Orcia

Infine, nelle vicinanze di Pienza, troveremo anche il magnifico borgo di San Quirico d’Orcia. Anche in questo caso, ci perderemo tra antiche stradine medievali, palazzi storici e testimonianze religiose dal grandissimo valore. Un itinerario di questo genere, quindi, sarà tutto ciò che ci aiuterà a rilassarci, staccare la spina e a riconnetterci con noi stessi.