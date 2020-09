Succede a tutti di rompere i bicchieri, ma anche i piatti. Soprattutto quando si stanno lavando i piatti è assolutamente normale che questi scivolino e si rompino. Ci sono bicchieri più fragili e altri invece più resistenti. Quelli fragili ad esempio sono fatti in cristallo, ecco se quelli si rompono però buttateli perché sono abbastanza pericolosi e molto taglienti, se invece è un vetro spesso e arrotondato allora date spazio alla vostra creatività.

Hai rotto un bicchiere in casa? Ecco delle idee per riutilizzarlo con il riciclo creativo

Ovviamente prima di procedere in qualunque operazione creativa assicuratevi che non ci siano schegge in giro per casa e che le parti rimaste non siano affilate e pericolose. Se pensate che lo siano allora buttate il vetro. Inoltre è bene ricordare, in ultima istanza, di maneggiare comunque con cura e con attenzione anche quei pezzi che andremo a lavorare per il riciclo. Detto questo, vediamo ora invece cosa possiamo realizzare con il restante vetro non pericoloso. Spesso nelle case al mare è facile trovare appeso alla porta d’ingresso quell’oggetto che se mosso dal vento produce un suono calmo e rilassante, chiamato anche scacciapensieri. Se però c’è troppo vento sappiate che si trasforma in un suono poco piacevole. Ma comunque con i pezzi di vetro rimasti potete creare questo oggetto da appendere alla porta di casa.

Perciò se hai rotto un bicchiere in casa ci sono dei modi per riciclarlo in maniera creativa. Basta prendere un bastone fare dei fori nel vetro e farci passare del filo di plastica. In questo modo avete costruito il vostro strumento musicale. Oppure potete anche realizzare un vassoio. Basta prendere un vecchio vassoio, oppure ne comprate uno e sistemare creativamente i vostri pezzi vetro. Come se fossero dei pezzi di un puzzle. Potete creare tutte le forme che volete. Una volta fatto prendete della colla vinilica diluita con acqua e ricoprite il vostro disegno. Ora il vostro vassoio fai da te super creativo è pronto.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Approfondimento

Quattro idee da fare con i barattoli in vetro