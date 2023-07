Hai poco seno ma vorresti averne di più? Non ti serve la chirurgia, scegli questi 3 modelli di reggiseno

Ecco i 3 tipi di reggiseno perfetti per ingannare l’occhio, creando abbondanza laddove non c’è.

Il reggiseno è uno dei capi intimi più importanti nella vita di una donna. Non è un semplice vezzo, ma un vero e proprio supporto nella nostra quotidianità. Quando indossiamo il reggiseno giusto, ci sentiamo comode, agili e completamente a nostro agio col nostro corpo. Il reggiseno adatto a noi, infatti, può aiutarci a risolvere alcuni piccoli “inconvenienti“. Lo sa bene chi ha un seno pesante e cerca un reggiseno robusto, che sappia sostenere la zona nella maniera più corretta.

Ma, al contrario, può aiutare anche chi ha poco seno e vorrebbe averne di più. Scopriamo, quindi, quali sono i tipi di reggiseno che dovrai scegliere se anche tu desideri un décolleté più abbondante, senza andare sotto i ferri del chirurgo.

Hai poco seno ma vorresti averne di più? Scopri quali sono i modelli da avere assolutamente e quelli da evitare

I capi intimi non sono più solo dei pezzi di stoffa da nascondere sotto i vestiti. Sarà anche per questo che l’industria dell’intimo si sta espandendo sempre di più, arrivando a coinvolgere anche star del calibro di Rihanna.

Certamente le tipologie di reggiseno sono tante e varie, e ogni fisico ha bisogno di quello più adatto.

Il reggiseno sexy che ti aumenta la taglia

Chi ha poco seno non deve avere dubbi. Tra i tipi di reggiseno più belli per chi vorrebbe avere qualche taglia in più, c’è sicuramente quello a balconcino.

In questo modello, le coppe sono rinforzate e convergono verso l’alto, ma è la base il vero fiore all’occhiello. Due ferretti sostengono le coppe, e quindi il seno, creando proprio un effetto “balconcino”. Una vera chicca di stile che non delude mai.

Una garanzia nel campo della biancheria intima

Hai poco seno ma vorresti averne di più, magari qualche taglia? Sicuramente dovrai comprare anche un reggiseno push up. Il vantaggio di questo modello è il cuscinetto di spugna inserito in entrambe le coppe, che aumenta nettamente la taglia del nostro seno.

Si tratta di un bel trucchetto per ingannare l’occhio e per autoregalarci un décolleté più abbondante. Importante da sapere: esistono anche i costumi per il mare in versione push up, da inserire in valigia prima di partire per le vacanze.

Il modello che sarebbe meglio evitare

Al contrario, invece, chi ha poco seno e vorrebbe far finta di averne di più, dovrebbe sicuramente evitare la bralette. In questo caso, stiamo parlando di un reggiseno senza coppe né ferretti, sicuramente molto comodo ma poco adatto per caratterizzare le forme. Questo modello, infatti, è molto fasciante, quasi una seconda pelle. Per intenderci, ricorda molto il classico reggiseno sportivo, adatto a chi vuole sentirsi a proprio totale comfort e in piena libertà con la propria pelle.

Lo stesso discorso vale anche per la brassiere. Anche questa volta, parliamo di un modello adatto alle persone più sportive o a chi ama la comodità, ma poco adatto ad aumentare le forme.