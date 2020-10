Con questo articolo vogliamo svelarvi un trucco per cucinare che vi stupirà. Non solo per la sua semplicità di esecuzione ma anche per quello che utilizzeremo. Ecco presto svelato il segreto: una bottiglia di plastica, quella dell’acqua, per intenderci, che, una volta vuota, avremmo buttato via. La Redazione di ProiezionidiBorsa ha spesso fornito ai suoi Lettori consigli sul riutilizzo degli oggetti. Tutto, infatti, può avere una seconda vita ed alleggerire l’ambiente ed il nostro portafoglio. Insomma, il riciclo creativo è sicuramente un bel risparmio ma anche un ottimo alleato in cucina. Oggi, infatti, ti chiediamo: hai mai usato una bottiglia di plastica per cucinare? Non potrai più farne a meno dopo aver letto queste ricette.

Frittelle veloci da aperitivo

Prendi, innanzitutto, quattro patate, sbucciale e tagliale a tocchetti. Sistemale in un pentolino versando sopra acqua fino a coprirle. A questo punto porta a bollore e falle cuocere finché saranno tenere. Una volta cotte, basterà schiacciarle con uno schiacciapatate e aggiungere 80 grammi di carote bollite tagliate a tocchetti piccoli. Unisci anche 80 grammi di mais in scatola, 70 grammi di scalogno tritato, un cucchiaino di sale ed un cucchiaio d’olio.

Per concludere, aggiungi un uovo e quattro cucchiai di amido di mais. Mescola bene il tutto. Ora, non ti resta che prendere una bottiglia di plastica vuota e, aiutandoti con un imbuto, riempirla dell’impasto ottenuto. Fai scaldare bene in una padella ampia abbondante olio per friggere. Aiutandoti con delle bacchette da sushi, schiaccia la bottiglia e fai cadere nell’olio piccoli pezzetti di impasto. Ti basterà infatti “tagliarlo” con le bacchette e lasciarlo cadere nell’olio. Otterrai piccole frittele dal gusto irresistibile!

Un hot-dog “rivisitato”

Trita del prezzemolo aggiungendolo a 500 grammi di carne macinata. Unisci origano, sale, peperoncino, pepe nero mescolando bene con un cucchiaio di legno. Taglia una bottiglia di plastica in due parti e riempi la metà superiore con il composto di carne. Utilizza la metà inferiore della bottiglia girandola al contrario per far pressione sull’impasto. In questo modo uscirà dal collo della bottiglia. Prima, però, infilzalo con uno stecchino così, premendo per far fuoriuscire l’impasto, si formerà uno spiedino di carne dalla forma perfetta. Fai rosolare gli spiedini ottenuti in una padella con dell’olio.

Taglia a metà dei panini da hot dog e sistema delle foglie di insalata che accoglieranno gli spiedini una volta cotti. Cospargi con le tue salse preferite e del cheddar a scaglie. Il tuo hot-dog “rivisitato” è pronto da gustare. Allora, non hai mai usato una bottiglia di plastica per cucinare? Da oggi non potrai più farne a meno, ne siamo certi. Buon appetito!