Hai mai provato la dieta della carota? Ecco come dimagrire e abbronzarsi con facilità!

Mangiare carote fa bene alla nostra salute. Fin qui non c’è nessun dubbio. Si tratta di uno dei cibi più conosciuti per le sue proprietà benefiche. Ma ci sono alcuni effetti delle carote che non tutti conoscono. Molti sanno, infatti, che, per esempio, le carote migliorano la nostra vista. Ma se ci fossero altri benefici? Se non conoscessimo esattamente tutte le sue proprietà? Il team di ProiezionidiBorsa vuole spiegarne due in particolar modo. Dunque, vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Hai mai provato la dieta della carota? Ecco come dimagrire e abbronzarsi con facilità

Come goderti le ultime settimane d’estate

È vero che l’estate è quasi finita. Ne siamo consapevoli. Ma molti di noi non vogliono ancora accettarlo del tutto. Inoltre, abbiamo ancora qualche settimana da sfruttare! Settembre è alle porte, ma non è ancora arrivato. E per molti le vacanze non finiranno il prossimo mese. Dunque, diciamo che abbiamo ancora qualche giorno per goderci mare e relax. E chi in spiaggia non vuole essere tonico e abbronzato? Per questo ti proponiamo un articolo che ti svelerà un trucco che forse non conoscevi. Hai mai provato la dieta della carota? Ecco come dimagrire e abbronzarsi con facilità

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ecco in cosa consiste la dieta della carota

Il lunedì mangia per pranzo 100 gr di pollo alla piastra e delle lenticchie. A cena invece, ecco arrivare le nostre amate carote. Fanne una purea con una fetta di pane integrale e accompagna il tutto con un frutto. Il giorno successivo, a pranzo cucina un po’ di riso con verdure. Come contorno, prepara delle carote grattugiate. Arricchiranno di molto il tuo pasto! Per cena, un’insalata di carote, patate e formaggio magro sarà l’ideale! Il mercoledì troviamo invece un’insalata mista per pranzo e carote con yogurt a cena. Il giorno dopo, nuovamente insalata e la sera insalata di due uova con asparagi e carote.

Ripeti poi il menù nei giorni seguenti. Non solo perderai 4 chili, ma la tua pelle sarà di un dorato invidiabile!