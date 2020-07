Con la farina di ceci si preparano delle leccornie quali la farinata o le panelle, che solo a nominarle fanno venire l’acquolina in bocca.

Ma non tutti sanno che una pastella a base di farina di ceci e acqua può anche detergere pelle e capelli. Ebbene sì, un sostituto 100% naturale dello shampoo, davvero economico, da usare ogni tanto come lavaggio alternativo.

Che effetto ha sui capelli?

Se non hai mai provato a lavarti i capelli con la farina di ceci ti starai probabilmente chiedendo perché mai dovresti farlo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ci sono alcuni buoni motivi: è economico, è ecologico, aiuta contro il sebo in eccesso, dona corpo e volume.

Per completezza riportiamo i lati negativi, che possono essere l’odore non gradito e un po’ di difficoltà a districare i capelli. Tuttavia questi aspetti sono facilmente risolvibili, il che rende la farina di ceci un buon metodo alternativo per la cura di cute e capelli.

Come si prepara?

Hai mai provato a lavarti i capelli con la farina di ceci? È piuttosto facile e il risultato ti sorprenderà.

Le ricette si adattano in base alle esigenze personali ed è utile sperimentare un po’ di volte prima di trovare l’equilibrio perfetto.

La ricetta di base prevede solo farina di ceci ed acqua, in quantità variabile in base alla lunghezza e alla foltezza della chioma. Dovendo massaggiare accuratamente la testa, in genere ci vogliono almeno tre cucchiai colmi di farina e acqua quanto basta per creare una pastella morbida. Deve essere abbastanza fluida per spalmarla agevolmente su tutto lo scalpo. Aggiungi l’acqua poco alla volta e mescolando, così eviterai che si formino grumi.

Come si applica?

Per prima cosa si sciacquano i capelli e la cute con acqua tiepida, bagnandoli completamente. L’applicazione uniforme e il massaggio sono fondamentali per una buona riuscita. Massaggia la pastella su tutto lo scalpo, ovviamente senza tirare i capelli o graffiare la pelle, andando a coprire almeno tutte le radici. Dopodiché, aggiungendo poca acqua alla volta con le mani, distribuisci un po’ del composto in tutti i punti, anche sulle lunghezze.

Il massaggio dovrebbe durare cinque minuti o più, per permettere l’azione detergente.

Questo “shampoo” va sciacquato a lungo, preferibilmente nel lavabo, per sfruttare l’immersione dei capelli nell’acqua.

Sciacquando molto accuratamente, finché l’acqua non uscirà limpida, i capelli risulteranno puliti e leggeri. A questo punto è possibile usare il balsamo, oppure concludere con un risciacquo acido.

I risultati e qualche accorgimento in più.

I capelli risulteranno puliti, grazie alle saponine contenute nella farina di ceci, e volumizzati grazie alle proteine vegetali. La cute sarà detersa senza aggressione, per questo è un lavaggio utile da alternare a quelli con tensioattivi schiumogeni. Darà sollievo al cuoio capelluto irritato ma che necessita comunque un lavaggio. Svolge infine un’azione equilibrante sulla produzione di sebo.

Per ovviare alla sensazione di secchezza o rigidità si può usare gel ai semi di lino al posto della semplice acqua, e/ o utilizzare un balsamo idratante dopo il lavaggio.

Per migliorare l’odore, aggiungi un paio di gocce di olio essenziale, oppure sostituisci l’acqua con un infuso profumato. Utilizzare un infuso di rosmarino o altre erbe utili per i capelli renderà il trattamento ancor più benefico!

Approfondimento

Gel ai semi di lino fatto in casa per capelli morbidi e idratati