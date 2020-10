Se sei alla ricerca di una disciplina sportiva che ti permetta di sfogarti, tonificarti, bruciare tante calorie e rilassare la mente, allora i nostri Esperti hanno trovato quella che fa al caso tuo. La puoi fare in palestra, iscrivendoti ai corsi e facendoti seguire da istruttori preparati, oppure, in maniera “soft”, anche a casa tua. Stiamo parlando della “Muay Thai”, la versione più completa di quella che una volta chiamavamo “kickboxing”. In pratica, per definirla molto semplicemente, prendere a calci e pugni un sacco da boxe. Hai mai pensato di provare questo sport alternativo e consumare addirittura 515 kcal in un’ora e divertirti? Vediamone le caratteristiche assieme ai nostri Consulenti di sport e fitness.

Corsa e Muay Thai

Se avete avuto l’occasione di visitare la Thailandia, paese meraviglioso e dalle mille sfaccettature, probabilmente avrete anche assistito a un incontro di questa disciplina delle arti marziali. Portata alla ribalta anche grazie ai videogiochi e al cinema, sta diventando sempre più popolare anche qui in Italia. Pensate che ci sono amanti di questo sport che si sono avvicinati sia per curiosità, che per motivi fisici e alimentari e non l’hanno più lasciata! Hai mai pensato di provare questo sport alternativo e consumare addirittura 515 kcal in un’ora, aggiungendoci pure la corsa? Allora, tieniti stretto, perché la combinazione di un paio d’ore delle due discipline ti porterà a consumare oltre 1600 kcal.

Uno sport duro ma emozionante

Sempre più donne praticano questa combinazione di calcio e boxe, anche per motivi di difesa personale. Ma non solo perché, come tutte le discipline che arrivano dall’Oriente, serve a sfogare gli istinti, liberare la mente e tonificare la muscolatura. Ovviamente, se decidete di farlo a un certo livello, mettete in conto di prenderle, non solo di darle! Se, invece volete praticarlo da amatori in casa, su internet e, senza grandi pretese, troverete dei consigli su come praticarlo. Armatevi di un sacco da boxe, dei guantoni da pugile e delle garze di protezione per i piedi e, buon divertimento!

