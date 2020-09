Hai la patente o la revisione auto in scadenza? Niente paura, arrivano le proroghe

In articoli precedenti abbiamo parlato delle importanti variazioni del Codice della Strada. Oggi torniamo a parlare di un argomento legato agli automobilisti. In particolare riprendiamo in esame la legge 24 aprile 2020, n. 27 emanata per far fronte all’emergenza Covid-19. Questa ha modificato le scadenze per gli atti amministrativi e le autorizzazioni. In questo articolo vedremo che fare se hai la patente o la revisione auto in scadenza?

Revisione del veicolo scaduta

a) Se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;

b) se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;

c) se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;

d) se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020;

e) se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, posso circolare sul territorio nazionale sino al 28 febbraio 2021.

Patente scaduta

a)Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;

b)le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;

c) le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Hai la patente o la revisione auto in scadenza? Quindi nessuna preoccupazione perchè arrivano le proroghe.