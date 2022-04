Ha un sapore incredibilmente fresco e delicato questo piatto super economico perfetto quando si vuole stare leggeri a cena 

Anche se non siamo propriamente a dieta, una delle raccomandazioni che più spesso ci vengono rivolte dagli esperti è quella di non esagerare a cena.

Il pasto più complesso e ricco della giornata dovrebbe essere la colazione, seguita da un pranzo altrettanto calorico e da una cena povera.

Questa è la teoria, ma metterla in pratica, soprattutto per chi lavora fuori casa, potrebbe risultare impresa assai ardua.

Il motivo è presto detto: spesso non riusciamo a organizzarci adeguatamente.

Al mattino siamo sempre di corsa ed è già tanto se riusciamo a bere un caffè e la schiscetta del pranzo non è certo migliore.

Il risultato è che arriviamo alla sera con una fame incredibile e mangeremmo anche le gambe del tavolo.

Per recuperare i nutrienti persi in giornata, evitiamo di mangiare cibi eccessivamente calorici, ma preferiamo qualcosa di genuino, magari a base di verdure.

Se questo hummus è un ottimo spezza fame, ad esempio, non lasciamoci sfuggire, però, questa vellutata sostanziosa, che ha un sapore incredibilmente fresco e delicato.

Non si tratta della solita zuppa corposa e bollente, perché ha due ingredienti davvero speciali che la rendono adatta proprio al clima della mezza stagione.

Per realizzarla ci occorreranno:

400 g di zucca;

200 g di yogurt magro;

2 cipollotti;

1 rametto di rosmarino;

½ l di brodo vegetale;

1 limone;

1 cucchiaio di semi di zucca;

olio, sale e pepe q.b.

Dopo aver ripulito la zucca e tenuti da parte i semi, affettiamo i cipollotti e mettiamo tutto a rosolare con brodo e 4 cucchiai d’olio.

La cottura dovrebbe essere all’incirca di 30 minuti e lo stesso tempo sarebbe ottimale anche per tostare i semi di zucca in forno a 150° C.

Trascorso il tempo indicato, trasferiamo la zucca e la cipolla nel mixer e aggiungiamo anche lo yogurt, il rosmarino e la scorza di mezzo limone.

Frulliamo fino a ottenere un composto abbastanza cremoso e preferibilmente privo di eventuali grumi.

Non resta che aggiungere il succo di mezzo limone e mescolare per amalgamarlo bene e insaporire a dovere la vellutata, pronta per essere impiattata.

Versiamone una porzione in ciascun piatto e guarniamo con un cucchiaino di yogurt al centro; arricchiamo con semi di zucca prepariamoci a gustarla.