Non sono pochi a chiedersi quale sia stato il motivo per cui il grande social più diffuso del mondo, abbia come colore di sfondo il blu. Ebbene ha lasciato tutti a bocca aperta il perché Facebook abbia il blu come suo colore caratteristico.

Il colore del cielo

Nel febbraio 2004 negli USA nasce Facebook, che da sempre ha utilizzato il colore blu come suo colore caratteristico. Ma come mai hanno scelto il blu?

Forse la scelta è dovuta all’accostamento con il colore del cielo. La volta immensa poteva ben essere di augurio per un grande sviluppo dell’applicazione allora nascente. E se così fosse, ha ben portato fortuna perché l’applicazione ha 2,60 miliardi di utenti in tutto il mondo.

Un significato sciamanico

Si sa che i grandi visionari della tecnologia, come Zuckerberg per Facebook o Steve Jobs per Apple o ancora Bill Gates per Microsoft a volte attribuiscano, come fanno altri, dei significati profondi ai colori. Può darsi che il fondatore di Facebook abbi pensato di utilizzare il blu secondo il significato che viene dato a questo colore dai famosi sciamani delle isole Hawaii. Il blu è considerato infatti in queste zone del Pacifico americano il colore della vita.

Ma il vero motivo non è nessuno di tutti questi. Mark Zuckerberg il fondatore di Facebook probabilmente avrebbe voluto scegliere un verde, oppure un rosso o chissà quale altro colore. Ma alla fine ha deciso per il blu, semplicemente a causa del suo daltonismo, come ci rivela la CNN americana. In quanto daltonico confondeva i colori rosso e verde, e quindi per buona pace sua, ha scelto il blu. Un colore che alla fine gli ha portato fortuna, anche forse al di là delle sue aspettative.

Tutto sommato è un colore che non dispiace, considerando anche tutti i significati positivi che esso contiene.

