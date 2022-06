Agli animali domestici si vuole così bene che diventano in poco tempo veri membri della famiglia. La loro simpatia ci conquista, così come la costante voglia di affetto. Fargli sapere che anche noi gli vogliamo bene è importante per loro.

Quello tra cani e gatti è un dualismo ricorrente. Chi preferisce gli amici felini, lo fa spesso per la loro indipendenza. Un gatto che si rispetti e adatto a vivere in casa, dovrebbe essere di bell’aspetto e avere un carattere ideale. La razza che potrebbe fare per noi ha il pelo candido e gli occhi come il cielo e si farà adorare per tanti altri motivi. Ecco di quale razza stiamo parlando e come distinguerla.

Bianco come la neve

Il primo incontro con un Foreign white sarà a dir poco sorprendente e rimarrà impresso nella mente. Questo felino di origine bretone nasce da un incrocio tra il siamese e un gatto bianco a pelo corto. Il suo mantello è niveo e gli occhi solitamente azzurri affascinano alla vista. E nonostante queste caratteristiche possano lasciar presagire difetti visivi, non è il caso di questo splendido micio.

Il foreign white era il gatto degli aristocratici inglesi, per questo le sue origini sono tanto antiche quanto nobili. Al giorno d’oggi si identifica con un fisico snello e un portamento elegante. Può raggiungere mediamente un’altezza di 30 cm e un peso che varia dai 4 ai 6 kg, in base al sesso.

Ha il pelo candido e gli occhi come il cielo questa razza di gatto intelligente e affettuosa quanto un cane

La grazia e la bellezza del foreign white non sono i suoi unici pregi. È un gatto socievole, che sa comportarsi bene sia in presenza di umani che di altri gatti. Sa inserirsi perfettamente nel contesto famigliare, diventandone presto un componente a tutti gli effetti.

Nutre un buon rispetto verso il prossimo, a patto che lo trattiamo con garbo e gli concediamo le cure che merita. Coi bambini va di solito d’accordo e non perde occasione per giocare e richiedere attenzioni. La sua goffaggine conclamata, poi, non farà che rendere il tutto ancora più divertente.

Quella del foreign white è una razza che in condizioni di salute ideali vive a lungo. Alcuni esemplari arrivano anche a 19 anni di vita. La salute di norma è buona ma facciamo attenzione all’alopecia, che potrebbe svilupparsi già dalla nascita. In ogni caso, non scordiamoci di sottoporre il nostro micio a visite regolari dal veterinario di fiducia.

