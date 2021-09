La ratatouille è un piatto tradizionale della Provenza, un’antica provincia del sud-est della Francia. Da questa pietanza prese il nome il capolavoro della Pixar, che ha vinto il premio Oscar per il miglior film d’animazione nel 2008.

Nel corso della pellicola, viene infatti cucinata dal topolino Remy, che però segue un metodo di preparazione diverso da quello che invece vedremo.

Consiste in verdura stufata, servita come piatto a sé stante o assieme a riso, patate e pane francese. Nella maggior parte dei casi viene servito come contorno. La ricetta tradizionale prevedeva l’utilizzo di pomodori, zucchine, peperoni, cipolla ed aglio. Le melanzane sono state aggiunte solo in tempi più recenti.

La tradizione italiana prevede alcune ricette simili: la cianfotta salernitana, la ciambotta calabrese, il fricò romagnolo e la caponata siciliana ne sono alcuni esempi.

Ha il nome di un noto film di animazione, ma è un contorno provenzale economico, salutare e semplice da preparare

Ingredienti per 4 persone

300 g di pomodorini;

1 peperone;

1 cipolla;

3 spicchi di aglio;

1 melanzana;

2 zucchine

misto di erbe di Provenza (rosmarino, finocchio, salvia, timo, origano…), olio extravergine di oliva, sale q.b.

Procedimento

Lavare e mondare le verdure e l’aglio.

Tagliare a cubetti le melanzane.

Prendere una padella e versare al suo interno due cucchiai di olio. Far cuocere per cinque minuti i cubetti di melanzane e un solo spicchio di aglio insieme.

Salare e cuocerli per altri dieci minuti.

Mettere a parte le melanzane, tagliare a cubetti le zucchine e cuocerle con altri due cucchiai di olio e uno spicchio di aglio.

Tagliare a rondelle le cipolle, tagliare i peperoni a falde e i pomodorini a metà.

Versare altri due cucchiai di olio e l’ultimo spicchio di aglio in una padella, cuocere quindi insieme le cipolle e le verdure rimanenti per cinque-dieci minuti.

Salare e proseguire per altri quindici minuti con la cottura.

Quando tutte le verdure saranno cotte, amalgamarle e profumarle con le erbe di Provenza.

Far intiepidire la pietanza e servirla.

È questo, quindi, uno dei modi per cucinare il piatto che ha il nome di un noto film di animazione, ma è un contorno provenzale economico, salutare e semplice da preparare. Vediamo i principali nutrienti contenuti all’interno dei suoi ingredienti.

Melanzane, zucchine e pomodori per un pieno di salute

Le melanzane sono fonte di fibre solubili, vitamine del gruppo B e potassio; le zucchine di importanti antiossidanti, folati, vitamine del gruppo B, A, C, potassio e fibre; i pomodori di zeaxantina, che aiuta a proteggere la vista, licopene, vitamina C, B, K e potassio.

Altre ricette da preparare con le melanzane, le protagoniste indiscusse del mese di settembre

Settembre è uno dei mesi migliori per preparare parmigiane di melanzane, pizzette, deliziose polpette vegetariane tipiche della Calabria e la siciliana pasta alla norma, per fare alcuni esempi.