“Buongiorno vorrei una pianta robusta, semplice da gestire ma che abbia dei fiori bellissimi”. Classica domanda che poniamo al povero vivaista che la sentirà decine di volte al giorno. Soprattutto in queste giornate di primavera in cui ci sentiamo tutti giardinieri. Eppure, Madre Natura in tutta la sua generosità riesce a regalarci proprio delle piante come questa. Qualche nostro Lettore è ancora entusiasta di questo nostro suggerimento, ma rimarrà stupito anche dal fiore che vedremo oggi. Ha davvero tutto per farci innamorare questa pianta che fiorirà in tutta la sua bellezza da fine maggio ai primi di ottobre. Anticipiamo solo che profuma di cioccolato. Cosa che farà impazzire i nostri bambini. Ma andiamo subito a scoprirla coi nostri Esperti.

Sembra così gracile eppure è un vero guerriero

Vedendo il Cosmos o Cosmea così a prima vista lo diremmo tutto tranne un fiore robusto. Eppure, ecco l’eccezione che conferma la regola. Con quel suo stelo sottile che ci mette quasi tenerezza, questa pianta è invece dotata di una forza e una resistenza come poche. Il sole non è un problema e l’afa nemmeno. Si adatta anche a qualsiasi tipo di terreno, senza farci impazzire con cure e prodotti vari e costosi. Non amano nemmeno troppa acqua, questi fiori, anche in piena estate, con l’unica paura solo del gelo invernale che verrà. Ma per quello ne abbiamo di tempo davanti a noi.

Ha davvero tutto per farci innamorare questa pianta robusta e stupenda coi fiori che profumano di cioccolato e che ha bisogno di pochissima manutenzione

Tra le sue tante varietà citiamo il ”atrosanguineus” dal nome così terribile che ricorda un film dell’orrore. Ma è già particolare dal suo color granata, che potrebbe fare da simbolo al Torino o alla Salernitana, parlando di calcio. Un colore amaranto che, in base alla luce del giorno e al riflesso del sole può illuminarsi e scurirsi diventando quasi nero. Con quella caratteristica tutta sua: il profumo che emana il fiore ricorda la cioccolata. Per quello attorno ci sono sempre tantissime farfalle. Se vogliamo seminarla in giardino è il momento giusto con un accorgimento importante per la sua crescita:

proprio in questi giorni con ancora qualche sbalzo di temperatura notturno, in terreno riparato;

a maggio in terra libera ed esposta a sole e vento.

