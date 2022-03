Ha conquistato il Mondo questa ricetta latina di un dolce semplice e veloce con pochi ingredienti poveri per un gusto da 10 e lode

Ricominciare a viaggiare non solo per riempirsi di cultura e arte, ma anche di tradizioni. Tra queste, mettiamoci pure la cucina, che, per noi italiani, è più del semplice mangiare. Proprio quando andiamo all’estero, facciamo una fatica bestia ad adattarci alle cucine locali. Quando poi vediamo la pasta navigare nel ketchup o il cappuccino servito con la pizza, ci metteremmo in piedi a cantare l’inno di Mameli. Uno dei Paesi internazionali che ci offre una cucina valida e abbastanza simile alla nostra è la Spagna. Siamo diventati cultori assoluti della loro meravigliosa paella o della loro sangria. Oggi alla cucina iberica ruberemo un dessert gustosissimo, ma che ci porterà poi a indossare tuta e scarpette da jogging. Non sveliamo le calorie, guardando per una volta alla sostanza e alla “panza”. Ha conquistato il Mondo questa ricetta latina così semplice ma anche così deliziosa.

Ingredienti semplici ed economici

Andiamo a vedere la ricetta dei “Churros”, dei fantastici dolcetti che fanno parte della tradizione della penisola iberica. Spagna e Portogallo se ne contendono le origini, ma a noi importa la ricetta che ha bisogno di:

160 grammi di farina;

150 grammi di burro;

60 grammi di zucchero;

olio di semi;

2 uova;

zucchero a velo;

Un pizzico di sale.

Come abbiamo visto negli ingredienti, una ricetta base, senza fronzoli e ingredienti costosi. Perfetta per questo momento in cui il portafoglio piange. Vediamo la preparazione:

in un tegamino scaldiamo 30 cl di acqua e uniamola allo zucchero:

aggiungiamo quindi il burro e un pizzico di sale e lasciamo sciogliere;

rigorosamente a pioggia, iniziamo a versare la farina, sempre cuocendo e mescolando, con l’aiuto di una frusta e stando attenti a non formare grumi;

trasferiamo in una terrina e lasciamo intiepidire, aggiungendo le uova e formando un impasto vellutato e omogeneo. Trasferiamo possibilmente in una “sac a poche”;

mettiamo sul fuoco una padella con tanto olio e portiamo a temperatura di frittura;

formiamo dei churros tradizionali nella loro forma allungata o ricurva a nostro piacere e friggiamoli;

una volta raggiunta la doratura, leviamoli dalla padella e sgoccioliamoli, facendoli asciugare nella carta cucina;

spolveriamoli di zucchero a velo e serviamoli a tavola.

