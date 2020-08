Ha colpito anche te, ma non lo sapevi: cos’è e come si previene la “diarrea del viaggiatore”? Ebbene si, colpisce circa 6 milioni di persone e tu probabilmente sei una di quelle. Il 30% di queste sono costretti a stare a letto. Ma cos’è la “diarrea del viaggiatore”? Con il termine “diarrea del viaggiatore” si indica una forma di infiammazione dell’intestino, tipica della stagione estiva, che colpisce i soggetti che si recano in aree in via di sviluppo, dove le condizioni igieniche sono scarse. È un problema al quale si possono accompagnare sintomi di vario tipo e che è bene non sottovalutare.

Ha colpito anche te, ma non lo sapevi: cos’è e come si previene la “diarrea del viaggiatore”?

La gravità dei sintomi della “diarrea del viaggiatore” è variabile. In genere vengono fuori in maniera acuta dopo circa un giorno/tre dopo l’ingestione di cibo o acqua contaminati. Il disturbo si caratterizza per l’emissione di numerose scariche diarroiche, 4-8 nelle 24 ore,. Le scariche sono di solito accompagnate da nausea, crampi addominali dolorosi, nausea, profonda spossatezza e febbre. Le feci sono liquide e di colore chiaro, talvolta possono contenere sangue. Negli adulti il decorso è benigno. I segni clinici scompaiono nel giro di 3-4 giorni. Diversamente, nei bambini il quadro clinico può complicarsi per la comparsa di disidratazione e per le alterazioni dell’equilibrio idrico e dei sali.

Come si previene

Ha colpito anche te, ma non lo sapevi: cos’è e come si previene la “diarrea del viaggiatore”? Le strategie sono in realtà molto semplici. Basta semplicemente fare attenzione a determinate cose. La prima cosa da fare è quella di cercare di mangiare sempre alimenti sani e di bere liquidi non contaminati. È quindi consigliabile evitare di bere acqua di rubinetto. Scegliete solo bevande che arrivano confezionate. Quindi quando lavate i denti usate l’acqua della bottiglia. Non mangiate pesce o carne cruda, e verdura se non ben lavata. Se ne avete la possibilità fate bollire l’acqua prima di usarla e disinfettate sempre bene le stoviglie.