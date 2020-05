Via libera al processo di quotazione di GVS S.p.A. La società ha avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Chi è GVS?

La società opera a livello internazionale nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety. Il Gruppo vanta 13 stabilimenti di produzione situati in Italia, Regno Unito, Brasile, USA, Cina, Messico e Romania. Oltre a 6 uffici commerciali in Russia, Turchia, Argentina, Giappone, Cina e Corea.

GVS ha chiuso lo scorso anno con ricavi da contratti con i clienti pari a euro 227 milioni e con un EBITDA Normalizzato pari a euro 62 milioni.

Nel 1° trimestre del 2020 ha totalizzato ricavi da contratti con i clienti in aumento del 4,7% rispetto al trimestre chiuso al 31 marzo 2019, riconducibile principalmente alla crescita conseguita nella divisione Health & Safety. Bene l’EBITDA passato da euro 16 milioni al 31 marzo 2019 a euro 17 milioni al 31 marzo 2020.

Buone le prospettive per il 2020. GVS si attende di raggiungere ricavi per l’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020. Nell’intervallo compreso tra euro 280 e 320 milioni, in crescita del 23%-41%. In tal caso si tratterebbe di percentuali di crescita per l’anno 2020 superiori alle medie storiche di andamento del business dell’Emittente.

GVS prepara lo sbarco a Piazza Affari. Dettagli dell’Offerta

Il flottante richiesto ai fini della Quotazione, quindi, deve essere realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero. Tale Offerta deve avere a oggetto sia Azioni di nuova emissione – rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione – sia Azioni esistenti. Dovranno essere pari, rispettivamente, a circa il 15% e circa l’85% dell’ammontare dell’Offerta. Inoltre, deve essere inclusa un’opzione greenshoe.

Grazie a questa composizione dell’Offerta sarà garantita un’adeguata liquidità delle Azioni nell’aftermarket.

Secondo GVS il flottante atteso ad esito dell’Offerta, ivi inclusa l’opzione greenshoe, sarà più che adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana.

GVS prepara lo sbarco a Piazza Affari e spera di poter avviare l’Offerta nel mese di giugno 2020. Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Consob e Borsa Italiana.