È senz’altro uno dei piatti più proteici al mondo, in grado di dare energia e vigore, senza mancare all’appuntamento col palato. Gustoso, proteico e rapido: il pollo alle mandorle, che sprint da campioni, proprio il caso di dirlo. Non proponiamo un piatto originale, vero, ma un piatto funzionale alle esigenze lavorative, veloce da preparare e comodo anche da trasportare in ufficio. Di origine cinese, è diventato con alcune varianti un piatto molto amato anche dagli italiani. Alternative vengono preparate con i funghi, i peperoni e le zucchine. Questa comunque la ricetta più vicina a quella originale.

Gli ingredienti del pollo alle mandorle per 3/4 persone

Mezzo chilo di tagliata di pollo

Mezza cipolla

80 grammi di mandorle pelate

Salsa di soia

Zenzero

Olio di semi o extravergine

Preparazione in pochissimi minuti

La preparazione di questo piatto gustoso, proteico e rapido: il pollo alle mandorle, che sprint da campioni, parte da una tagliata già pronta. Ma si può prendere il petto di pollo a fette e sminuzzarlo in pezzetti.

Tritare la cipolla e farla rosolare in padella assieme alle mandorle

Usando una pentola wok, o comunque un’antiaderente, scaldare l’olio di semi, o extra vergine

Aggiungere piano piano la cipolla, lo zenzero in polvere e il pollo. Salare il tutto e cuocere a fuoco medio per circa dieci minuti, facendo saltare il contenuto.

Unire la salsa di soia e le mandorle tostate, in precedenza separate dalla cipolla

Il nostro pollo è pronto per essere messo in tavola. Nella ricetta originale cantonese, è unito al riso bianco.

La scelta del vino per gustarli assieme

La compresenza di carne, pollo e mandorle complica un po’ la scelta del vino, dando spazio alla fantasia. Si può comunque scegliere un Verdicchio bianco per esaltare le mandorle, o un Vermentino della Toscana. Per azzardare e spostarci più sulla carne, ecco un rosso fermo, medio, tipo Cabernet Sauvignon. In ogni caso, vini perfetti per una cena in compagnia o un pranzo dal break veloce.

Approfondimento

Un piatto che abbina gusto e benessere