Iniziamo questo nuovo anno con un gustosissimo primo piatto di pesce un po’ alcolico, come se in questi giorni non si avesse bevuto abbastanza. Ma visto che è l’inizio dell’anno è giusto concedersi uno sgarro in più per poi tornare a fare la dieta ed essere pronti per l’estate 2021 con un fisico smagliante. Esistono moltissimi piatti che si fanno con l’alcol, ad esempio le pennette alla vodka, oppure la carne sfumata con il vino e ancora il risotto allo champagne. Insomma, è da ormai tantissimo tempo che si cucina con l’alcol. Vediamo però questo gustosissimo primo piatto di pesce un po’ alcolico.

Il risotto ai gamberi e gin

Questo è un risotto abbastanza originale che esce un po’ dai soliti schemi, ma veramente dal sapore delizioso. Vediamo ora tutto quello che serve:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 300 g di riso Carnaroli;

b) 8 gamberi grandi;

c) 1 scalogno;

d) 1 peperoncino rosso;

e) 1 spicchio d’aglio;

g) mezzo bicchiere di gin;

h) olio extravergine di oliva;

i) sale

La prima cosa da fare è tritare scalogno e peperoncino. Metterli a cuocere in una padella con un pochino d’olio e l’aglio con la buccia, ma schiacciato. Una volta che tutto si è ammorbidito, togliere lo spicchio d’aglio e far raffreddare. Ora pulire i gamberi, metterli in una padella calda e scottarli per 2 minuti. Ora tagliarli a cubetti e tenerli al caldo.

In una padella far scaldare dell’acqua con un pochino di sale. Tostare il riso in una pentola, sfumare con il gin e un po’ di olio. Ora portare il riso a cottura aggiungendo come al solito dell’acqua ogni volta che il riso l’assorbe. Al posto dell’acqua si può usare anche il brodo. Verso la fine, prendere del riso dalla pentola e versarlo in un bicchiere. Aggiungere poi un po’ di olio e frullare fino a quando non si ottiene una crema. Setacciare ora la crema e aggiungerla al risotto. Far mantecare coprendo la pentola e poi servire a tavola con i gamberi.

Approfondimento

Ecco alcuni cibi che riaccendono la passione.