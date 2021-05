Arriva l’estate e sono tante le ricette fresche, veloci e colorate da preparare con la pasta. Ogni giorno si cerca di accontentare la famiglia con un pranzo originale e che piaccia un po’ a tutti. Non può mancare sulle nostre tavole una ricetta poco conosciuta ma con un’esplosione di colori. Si tratta dei gustosissimi spaghetti aglio e olio con pomodorini e fagiolini, un piatto sfiziosissimo anche per i palati più sofisticati.

Tutti ingredienti facili da reperire che si usano quotidianamente in cucina, con la pasta più amata dagli italiani: gli spaghetti. La cottura della pasta è consigliata al dente. Abbiamo spiegato il sorprendente motivo che spinge tutti a consumare la pasta al dente, che pochi sanno ma che bisogna necessariamente mettere in pratica.

Gustosissimi spaghetti aglio e olio con pomodorini e fagiolini, un piatto sfiziosissimo anche per i palati più sofisticati

Prima di procedere con la ricetta, ecco un piccolo trucco per far mantenere ai fagiolini il loro colore vivace e brillante. Dopo la cottura bisogna scolarli e versarli in una ciotola con acqua e ghiaccio. Il cambio di temperatura eviterà che diventino di un verde spento.

Ed ecco gli ingredienti che servono per preparare la ricetta degli spaghetti per quattro persone: 360 gr di spaghetti; 450 gr di fagiolini lavati e puliti; 2 spicchi di aglio; 500 gr di pomodorini; basilico; peperoncino; olio extravergine e sale quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa lessare i fagiolini in abbondante acqua bollente e salata. Scolarli al dente e conservare l’acqua di cottura dei fagiolini, perché servirà per gli spaghetti.

Attendere che si raffreddino e tagliarli in pezzetti in dimensioni regolari.

Poi, sbucciare l’aglio e rosolarlo in padella con un filo di olio extravergine, unire il peperoncino e i fagiolini.

Far insaporire per 3 minuti, aggiungere il sale a piacere e toglierli dalla padella. Nel frattempo, lavare e tagliare a spicchi i pomodorini. Poi, rosolarli in padella con un filo di olio, un aglio e un po’ di peperoncino. Cuocere per due minuti e aggiungere i fagiolini, se c’è bisogno aggiungere un po’ di sale. Far ribollire l’acqua della cottura dei fagiolini e lessare gli spaghetti. Scolarli al dente.

Continuare la preparazione della ricetta degli spaghetti, versandoli nella padella con tutto il condimento preparato per circa un minuto per farli insaporire e servire caldi.