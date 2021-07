Per le calde giornate d’estate gustare un dolce con gli amici è l’ideale specialmente se preparato con frutta di stagione. Il frutto irresistibile sono le ciliegie, buone preparate in tutti i modi e soprattutto ricche di proprietà benefiche.

Infatti, chi ha il diabete può mangiare le gustose e seducenti ciliegie, ma come ogni cosa, bisogna fare attenzione alle controindicazioni.

Un dolce estivo da servire agli amici o alla famiglia, in monoporzione sono i gustosissimi cestini di mascarpone e ciliegie semplici da preparare e di grande effetto. Gli ingredienti da utilizzare si trovano facilmente nei supermercati.

Ecco le dosi per 4 persone: 275 gr di pasta sfoglia, farina, 60 gr di burro, 650 gr di ciliegie, 250 gr di zucchero gelificante. Poi, 3 cl di liquore di Cassis, 300 gr di mascarpone, 80 gr di zucchero, 150 ml di panna, un cucchiaio di zucchero vanigliato e zucchero a velo. Infine, marmellata di ciliegie come base.

Gustosissimi cestini di mascarpone e ciliegie semplici da preparare e di grande effetto

Questa ricetta è molto facile e richiede un impiego tra preparazione e cottura di circa 40 + 19 minuti. La preparazione si divide in tre fasi.

La prima fase è quella di riscaldare il forno a 200 gradi. Stendere con un matterello la pasta sfoglia sul piano da lavoro precedentemente infarinato. Ritagliare la pasta in 4 rettangoli di circa 15×25 cm e foderare quattro stampini per sformati. Ungere gli stampini con la metà del burro e poi spennellare la pasta sfoglia con il restante burro. Cuocere nel forno per 15 minuti.

La seconda fase consiste nel lavare le ciliegie e metterne da parte qualcuna perché serviranno per la guarnizione. Poi snocciolare le altre e versarle in un tegame e mescolarle con lo zucchero gelificante.

Portare ad ebollizione e cuocere per circa 4 minuti. Poi, togliere il tegame dal fuoco e aggiungere il liquore. Mettere da parte e fare raffreddare.

La terza fase consiste nel mescolare il mascarpone con lo zucchero e la panna montata dolcificata con lo zucchero vanigliato. Infine, tirare dal forno la pasta sfoglia e farla raffreddare. Farcire con marmellata di ciliegie e di crema al mascarpone, guarnire con le ciliegie e spolverizzare con lo zucchero a velo.

