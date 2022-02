Nell’esperienza quotidiana sappiamo bene che l’abitudine produce noia e disinteresse. La varietà di ciò che ci circonda, in natura, nella moda, ma anche per quanto riguarda tanti modelli di cellulari o elettrodomestici, stimola la curiosità e ci porta poi a una scelta. Ciò accade anche in campo alimentare. Al bar o al ristorante a volte può capitare di aver voglia di qualcosa mai provato prima oppure che non mangiamo da molto tempo. Così accade a casa. Quando programmiamo un pranzo o una cena, cambiare menù stimola la fantasia e l’appetito.

Per fortuna ci sono molti cibi che si adattano a tante ricette diverse. Prendiamo ad esempio le patate. Nei minestroni con verdure o in umido con la carne sono davvero appetitose. Per non parlare del pollo al forno con le classiche patate o le tentatrici patatine fritte che piacciono a tutti. La stessa cosa può dirsi dei carciofi. Si possono preparare a crudo in insalata o semplicemente bolliti, insieme a un filo d’olio e sale. Una bella frittata di uova e carciofi, inoltre, è un piatto semplice, economico e nutriente.

Gustosissimi carciofi ripieni non con mollica insieme a carne e uova ma con un cereale ottimo anche per le zuppe

I carciofi ripieni sono un classico. Nella ricetta seguente, però, hanno un ingrediente davvero particolare.

Ci occorrono:

8 carciofi;

150 g di farro;

30 g di olive denocciolate;

polpa di pomodoro;

uno scalogno;

olio extravergine d’oliva;

zafferano in polvere;

prezzemolo;

un limone;

sale.

Fare cuocere il farro in un litro di acqua salata con una bustina di zafferano. Nel frattempo, pulire i carciofi togliendo le foglie esterne e l’estremità superiore. Dopo, metterli in una ciotola con acqua e succo di limone per un minuto e cuocerli in una pentola con dell’acqua oppure a vapore. Appena il farro è cotto, scolarlo e metterlo da parte. In una padella capiente rosolare nell’olio lo scalogno, aggiungere le olive tritate, del prezzemolo e qualche cucchiaio di polpa di pomodoro.

Dopo incorporare il farro e cuocere qualche minuto. Appena i carciofi sono cotti, allargarli al centro e inserirvi il composto col farro. Questi gustosissimi carciofi ripieni non con mollica oppure uova saranno un contorno sfizioso ed alternativo. Per una variante dal gusto deciso, insieme alle olive si potrebbero aggiungere dei capperi. Il farro si sposerà bene con i carciofi ed è un cereale da riscoprire, come ripieno o nelle zuppe.