Quando comincia la stagione delle melanzane non se ne può più fare a meno. Questo ortaggio originario dell’India si è dimostrato molto versatile in cucina, grazie anche alle sue numerose varietà. Col tempo la melanzana è diventata la regina di alcuni piatti della tradizione italiana. La parmigiana, la pasta alla norma, le melanzane ripiene o quelle a funghetto sono solo alcuni di questi.

Ma in estate ci vuole sempre un contorno sfizioso, fresco e soprattutto che non appesantisca lo stomaco. Con questo proposito si possono cucinare delle gustosissime melanzane al forno come contorno e antipasto estivo leggero da far impazzire chiunque si trovi a tavola. Si tratta di una preparazione che non prevede la frittura ma nemmeno il lungo procedimento della griglia. In questo caso le melanzane sono cotte al forno ma restano croccanti fuori e tenere dentro. Condite con pochi altri ingredienti, danno in pochi minuti un risultato fantastico da proporre in qualsiasi occasione.

Ecco gli ingredienti:

2 melanzane;

olio di oliva q.b;

2 cucchiai di pangrattato;

1 cucchiaio di parmigiano o altro formaggio da grattugiare;

menta fresca;

pomodorini q.b;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo (opzionale).

Iniziamo preriscaldando il forno a 200°C. Successivamente prendiamo le melanzane e tagliamole a cubetti non troppo grandi. Lasciamo la buccia se non è troppo rovinata. Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamoli da parte. In una ciotola riponiamo le melanzane tagliate e condiamole con pangrattato, parmigiano, menta e prezzemolo, sale e pepe. Infine aggiungere l’aglio tritato, l’olio di oliva e mescolare fino a che le melanzane siano ben irrorate e condite. Terminiamo unendo i pomodorini.

Inforniamo melanzane e pomodorini nel forno preriscaldato. Per garantire la formazione della crosticina croccante è meglio che il forno sia ventilato. Cuociamo le melanzane per 15 minuti e gli ultimi 5 azioniamo l’opzione grill. Una volta cotte le melanzane possono essere servite calde o tiepide. Una spolverata di menta e prezzemolo tritato darà il tocco finale. Queste due erbe aromatiche possono essere sostituite con del basilico. Oppure un effetto aromatico più intenso si ottiene con l’aggiunta di capperi salati.