La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa si tinge dei colori del buonumore grazie al risveglio soft delle crepes senza uova. Un piatto sempre più in voga, amato e ricercato. Le crepes, ormai, si presentano in tutte le salse e soddisfano veramente tutti i gusti. Ottime per realizzare in allegria una colazione sfiziosa e che mette d’accordo tutta la famiglia. Consigliatissime da fare nel weekend per rilassarsi in compagnia. Una versione decisamente light di una creazione che sta spopolando sui social ma anche sulle tavole degli italiani. Di seguito, tutto l’occorrente per 10 crepes.

Ingredienti

150 g di farina integrale;

250 ml di latte, possibilmente vegetale ma va bene anche quello di mucca;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

1 cucchiaio di sciroppo d’acero.

Gustosissime crepes senza uova pronte in un lampo. Procedimento

Realizzare delle crepes sfiziose ma anche molto dietetiche è davvero semplice. Basteranno circa 10 minuti di pazienza e un pizzico di fantasia. Il primo passaggio della ricetta consiste nell’inserire in una ciotola la farina setacciata precedentemente. Poi, aggiungere il latte a filo. Amalgamare con cura e versale l’olio.

Un’annotazione da fare: l’olio extra vergine d’oliva può essere sostituito anche dall’olio si semi. Una volta mescolato, versare lo sciroppo d’acero. Anche in questo caso la sostituzione è facile e si può optare per il miele al posto dello sciroppo. Amalgamare bene e lasciare riposare in frigorifero per circa mezz’ora. In una padella antiaderente e con un filo l’olio far cuocere la pastella della prima crepe. Una volta cotta su entrambi i lati posizionare la preparazione in un piatto e dedicarsi alla cottura delle altre crepes. Una volta pronte tutte le porzioni, spazio alla creatività con la decorazione d’accompagnamento. Yogurt greco, frutti rossi e scaglie di cioccolato fondente potrebbe essere un’idea carina da provare, Altro condimento veramente goloso è quello con la tradizionale crema di nocciole e una banana tagliata a fette. Insomma, il gusto non ha confini. Sperimentare per credere.

