Grande pranzo di Pasqua e poi grande pranzo a Pasquetta. Due giorni all’insegna del cibo, ma anche della famiglia. Infatti, il periodo di Pasqua è quello più indicato per passare del tempo assieme alla propria famiglia: con i genitori, i nonni, i fratelli, gli zii e i cugini.

E, come vuole la tradizione, il giorno di Pasqua è anche il giorno delle uova di cioccolato. Se siamo fortunati, ne possiamo ricevere anche più di uno. Il problema, però, sorge poi dopo, perché a casa avremo tantissime uova di Pasqua e, quindi, anche tantissimo cioccolato.

Con troppo cioccolato in casa la tentazione di mangiarlo è altissima. Ogni volta che abbiamo fame, oppure semplicemente ci passiamo davanti, prendiamo un pezzo di cioccolato. È necessario trovare una soluzione a tutto ciò. E quindi dobbiamo usare questo cioccolato in qualche modo. Una sorta di riciclo. E ovviamente la prima cosa che viene in mente è quella di fare un dolce al cioccolato.

Gustosissima idea in cucina per riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua

È giunto dunque il momento di cucinare un dolce e in questo modo useremo tutto il cioccolato che abbiamo accumulato durante Pasqua. Il dolce di oggi sarà un delizioso strudel al cioccolato.

La prima cosa da fare è ovviamente la pasta. Versiamo 200 g di farina e un uovo in una ciotola grande. Aggiungiamo 25 g di burro, un pizzico di sale e 20 g di acqua. E ora, ovviamente, non ci rimane che impastare.

Se abbiamo l’impastatrice automatica usiamo quella perché sarà un processo molto più immediato e meno faticoso. Quando, poi, sarà tutto pronto, formiamo una palla e avvolgiamola con della pellicola trasparente e lasciamola riposare per circa 30 minuti.

Il ripieno

Ora dobbiamo pensare a quello che sarà il ripieno. Nello strudel non può mancare l’uvetta: infatti, per questo dolce ce ne serviranno 40 g da far ammorbidire in acqua tiepida. Facciamo sciogliere 20 g di burro e aggiungiamo 40 g di pangrattato, che andrà prima fatto tostare.

Non è strudel senza mele. E quindi prendiamo 500 g di mele e tagliamole a pezzetti. Aggiungiamo 60 g di zucchero, 15 g di pinoli, l’uvetta, mezza buccia di limone grattugiata, mezzo cucchiaio di cannella e poi il pangrattato.

Ora dobbiamo stendere la pasta e creare una specie di rettangolo. Mettiamoci sopra il ripieno che abbiamo appena creato e stendiamo in modo omogeneo, lasciando i bordi scoperti. Tagliamo a pezzi il nostro cioccolato di Pasqua e facciamolo cadere a pioggia.

Ora arrotoliamo il rettangolo partendo dal lato lungo e mettiamolo in forno per 20 minuti a 180 gradi. Terminato il tempo di cottura, tiriamolo fuori, facciamolo raffreddare e aggiungiamo altro cioccolato sopra. E così la nostra gustosissima idea in cucina per riciclare il cioccolato è pronta per essere servita.

