Le lenticchie sono un legume versatile e ricco di sali minerali e vitamine. Secondo la tradizione italiana, mangiare le lenticchie nella notte di Capodanno sarebbe un rituale bonaugurale per l’anno nuovo (o almeno così dicono).

Le lenticchie si abbinano bene a tanti ingredienti per creare un piatto unico saporito e ricco di gusto, come questi gustosi medaglioni di riso e lenticchie. La presenza del formaggio vegetale rende questo piatto gustoso e leggero. La cottura in forno poi è l’ideale per evitare di sporcare troppe padelle o pentole.

Ingredienti

300 gr di lenticchie già cotte;

200 gr di riso;

100 gr di patate;

150 gr di mozzarella di riso;

maggiorana;

origano;

timo;

sale.

Gustosi medaglioni di riso e lenticchie

Per prima cosa, prepariamo il riso per la nostra ricetta. Portiamo a bollore una pentola d’acqua salata e, al momento d’ebollizione, tuffiamoci dentro il riso, che andrà cotto seguendo i minuti sulla scatola. Quando il riso sarà cotto, scoliamolo e mettiamolo da parte. Prendiamo un’altra pentola d’acqua e saliamola. Puliamo le patate lavandole e sbucciandole e tuffiamole nella seconda pentola piena d’acqua. Una volta lessate le patate, mettiamole da parte come il riso. Con l’aiuto di un passapatate, disfiamo le patate in una terrina, salando e pepando il tutto. Quando le patate saranno ridotte a una poltiglia, aggiungiamo il riso e amalgamiamo bene. Una volta amalgamato il tutto, aggiungiamo infine le lenticchie, la mozzarella di riso a cubetti e gli aromi. Mescoliamo bene con una spatola e copriamo per fargli fare un passaggio in frigo. Il riposo in frigo dovrà durare un’oretta, il tempo di far rassodare tutti gli ingredienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prendiamo quindi una leccarda da forno e rivestiamola di carta da forno. Con l’aiuto delle mani, formiamo dei medaglioni di media grandezza e adagiamoli sulla leccarda. Accendiamo il forno a 180° in modalità ventilata e inforniamo i medaglioni per 15 minuti. Serviamoli ben caldi.