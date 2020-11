Ecco un’idea semplice e veloce per portare in tavola un contorno di stagione adatto ad accompagnare i commensali in un viaggio emozionale tra i sapori dell’autunno. I funghi si prestato a svariate ricette e quella che i buongustai di ProiezionidiBorsa vogliono proporre ai loro Lettori è una tra le più rapide e gustose. Di seguito, tutto l’occorrente per preparare un contorno per 4 persone.

Ingredienti

500 g di funghi, possibilmente porcini;

1 noce di burro;

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva, sale e prezzemolo q.b.

Gustosi funghi trifolati pronti in meno di 30 minuti. Procedimento

Preparare i funghi trifolati è un gioco da ragazzi. Basti guardare la quantità degli ingredienti. Innanzitutto, si parte ovviamente dall’ingrediente cardine della ricetta: i funghi. Andranno, infatti, puliti con cura prima del loro utilizzo. Molti esperti consigliano di non lavarli per evitare che si rovinino. Tuttavia, è meglio pulirli bene e con l’aiuto di un coltello seghettato rimuovere tutti i residui di terriccio e sporcizia. Successivamente, è necessario tagliare ciascun fungo a fettine sottili.

Prendere una padella e far soffriggere uno spicchio d’aglio con un filo di olio extra vergine d’oliva pe qualche minuto. Una volta rosolato l’aglio versare i funghi e far saltare per circa 5 o 6 minuti. Durante la cottura aggiungere anche un pizzico di sale e una spolverata leggera di pepe. Amalgamare con una noce di burro per qualche secondo e subito dopo inserire il prezzemolo tritato. Mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Ed ecco che il contorno prende forma. I funghi si presenteranno profumati e fragranti ma anche cremosi grazie all’aggiunta del burro. In poche mosse si potrà portare in tavola un piatto semplice ma estremamente soddisfacente.

