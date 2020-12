Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Sicilia è un’isola italiana che ha un patrimonio culinario notevole. Le sue ricette sono famose in tutto il mondo e hanno plasmato svariate scuole di cucina che vanno avanti ancora oggi. Questi gustosi e velocissimi spiedini siciliani sono un modo semplice e veloce di celebrare l’isola. Gli ingredienti sono reperibili durante tutto l’anno e si trovano in tutte le dispense italiane. Sono spiedini adatti sia alla stagione estiva, quando uno non ha voglia di cucinare, o come antipasto per una cena con degli ospiti di riguardo.

Vediamo come realizzare dei gustosi e velocissimi spiedini siciliani.

Ingredienti per gli spiedini

500 gr di pomodori ciliegini;

400 gr di peperoni verdi e rossi;

400 gr di bocconcini di mozzarella;

200 gr di cetrioli;

foglie di basilico;

1 spicchio d’aglio;

olio d’oliva;

peperoncino rosso in polvere;

sale.

Procedimento

Pulire tutte le verdure, lavarle bene e asciugarle. Tagliare quindi i peperoni a falde e i cetrioli a rondelle molto grosse. Prendere i cetrioli tagliati a rondelle e cospargerle di sale grosso. Farle riposare quindi per una mezz’ora circa.

Prendere dei bastoncini da spiedini e alternare la mozzarella con i pomodorini, le falde di peperoni, le rondelle di cetriolo lavate e asciugate via dal sale.

Preparare una salsa con olio, basilico tritato, aglio tritato, sale e peperoncino rosso.

Mettere gli spiedini ottenuti a marinare in questa salsa per circa una mezz’ora, dovranno prendere tutto il succo degli aromi contenuti nella salsa.

Accendere la griglia e far rosolare là sopra i nostri spiedini, non ci vorranno che due o quattro minuti al massimo, giusto il tempo di far sciogliere un minimo la mozzarella contenuta negli spiedini.

Servire immediatamente, con le verdure a metà tra il croccante e il cotto e la mozzarella che inizia a sfaldarsi per via della cottura.

Accompagnare il piatto con una semplice bruschetta e con altra salsa di marinatura se lo si desidera. La marinatura può essere messa in una ciotolina a fianco del piatto di portata.