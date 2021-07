Per chi è stanco delle solite insalate di riso o di pasta, ora c’è una gustosa ricettina estiva facilissima e rapida da preparare. Se gli ingredienti sono freschi o addirittura arrivano dal proprio orto, poi, questo piatto sarà davvero il tormentone dell’estate.

L’ingrediente in questione sono i fiori di zucca. Colorati e saporiti, esistono numerosissime ricette per prepararli, non soltanto in pastella fritti. Gustosi e veloci da preparare, gli spaghetti con questo ingrediente estivo sono quello che tutti aspettavamo per svoltare le cenette estive, in terrazza e con un buon calice di vino.

Ingredienti per 4 persone:

300 grammi di spaghetti;

10 fiori di zucca;

10 pomodorini;

cipolla;

olio;

sale.

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare il soffritto con una cipolla piccola. Quando questa inizia a dorare, vanno aggiunti i pomodorini tagliati in quattro parti. Cuocere a fiamma alta per 5/6 minuti. Nel frattempo bisogna pulire i fiori di zucca togliendo la parte spinosa e il gambo. Questi vanno poi aperti e tagliati a striscioline per poi essere aggiunti ai pomodorini e fatti cuocere per 2/3 minuti.

In seguito, bisogna spegnere il fuoco e lasciare riposare il tutto.

Nel frattempo cuocere la pasta. Il nostro consiglio è quella di farlo dopo aver cotto la verdura e non in contemporanea, così che nel frattempo il condimento prenda ancora più sapore. La pasta deve essere scolata al dente, aggiunta in padella con il resto della preparazione e lasciata cuocere ancora un paio di minuti.

A questo punto non resta che impiattare e insaporire la pasta col formaggio grattugiato secondo il proprio gusto.

Questa ricetta sarà la svolta per tutta l’estate, perché è davvero semplice, rapida e soprattutto gustosissima.

