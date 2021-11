Questo piatto tipico della cucina dell’Europa Centrale è un piatto chiave da assaggiare in Trentino Alto Adige. Non si può pensare di visitare il Trentino e i suoi splendidi paesaggi verdi senza fermarsi a gustare i prodotti tipici.

I canederli in realtà non sono altro che dei grossi gnocchi, preparati originariamente con il pane raffermo. Questo piatto preparato in Germania, Austria ma anche Polonia e Ungheria è un’esplosione di sapore. Facili da preparare, ogni famiglia soprattutto trentina conserva gelosamente la propria ricetta segreta. Il metodo migliore per la consistenza giusta, né troppo morbidi né troppo duri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Gustosi e avvolgenti questi canederli fatti in casa sono economici e facili da preparare

Oggi sveleremo per quanto possibile i segreti della cucina trentina per preparare dei canederli perfetti da accompagnare a un piatto di brodo caldo.

Ingredienti per 8 canederli:

250 gr di pane raffermo (anche di segale);

150 gr di speck;

2 uova;

220 ml di latte intero tiepido;

una cipolla bianca piccola;

un po’ di burro;

della farina;

erba cipollina;

prezzemolo;

pangrattato;

brodo di carne;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Ecco come preparare il nostro piatto di canederli:

Prima di tutto prepariamo un buon brodo di carne succulento da gustare con i canederli. Usiamo i tagli di carne più nervosi per ottenere un gusto più deciso. Prepariamolo con largo anticipo e poi riscaldiamolo prima di servirlo;

Prendiamo il pane raffermo e tagliamolo a dadini molto piccoli, non solo la mollica ma anche la crosta. Tritiamo anche la cipolla molto finemente e facciamo lo stesso con lo speck;

In una padella a fuoco medio mettiamo una o due noci di burro e lasciamolo sciogliere. Aggiungiamo poi la cipolla e lo speck e facciamoli rosolare e spegniamo il fornello;

Tritiamo ora prezzemolo ed erba cipollina sempre finemente così si amalgameranno meglio;

Ora, per il nostro piatto, in una ciotola aggiungiamo il pane tagliato a dadini, le uova, le erbe tritate e il latte. Mescoliamo bene e aggiungiamo poi lo speck e la cipolla, aggiustando di sale e pepe. Mescoliamo e amalgamiamo tutto, il composto deve avere la consistenza delle polpette di carne.;

Lasciamo riposare il tutto per 20 minuti e controlliamo la consistenza. Se troppo liquido aggiungiamo un po’ di farina, se troppo duro un po’ di latte;

Passati i 20 minuti inumidiamo le mani con l’acqua e preleviamo un po’ di impasto. Creiamo la pallina ben tonda, ne usciranno circa 8 più o meno. Se necessario mettiamo un po’ di pangrattato per aiutarci a formarle meglio;

Ora non resta che cucinarli in acqua bollente per 10 minuti, aspettando che salgano a galla. Abbassiamo il fornello a fuoco medio dopo che l’acqua avrà raggiunto il bollore.

Gustosi e avvolgenti questi canederli fatti in casa sono economici e facili da preparare. Una volta scolati serviamoli nel piatto con il brodo di carne ben caldo per una coccola incredibile anche in pieno inverno.

Approfondimento

Ecco 3 semplici ricette svuota frigo per riutilizzare tutti gli avanzi