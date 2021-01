Come cucinare delle gustose zeppole calabresi semplici da preparare? Basta seguire questa ricetta passo dopo passo per poter realizzare degli stuzzichini da mangiare come antipasto o accompagnandoli ad un aperitivo. Questo piatto calabrese è economico e impiega poco tempo e ingredienti per essere realizzato.

Ingredienti per 8-10 persone

1 kg di farina 00;

2 cucchiai di sale;

1.5 kg di patate;

2 cubetti di lievito di birra fresco;

2 l di olio di semi per friggere;

‘nduja e pezzetti di acciughe dissalate per farcire (facoltativo).

Procedimento

Far lessare le patate in abbondante acqua salata. Pelarle e schiacciarle con uno schiacciapatate. Far intiepidire la purea e travasarla in una ciotola. Versare la farina, il lievito e il sale. Per rendere più elastico l’impasto è consigliabile aggiungere dell’acqua. Dopo aver impastato, coprire la ciotola con un panno. Lasciare a lievitare l’impasto per due ore. Al termine di questo lasso di tempo, l’impasto risulterà leggermente appiccicoso. Versare l’olio per friggere all’interno di una padella dai bordi alti. Prendere l’impasto. Usarlo per formare una ciambellina e friggerla. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto. A questo punto, far dorare ciascuna delle ciambelle e capovolgerle con l’aiuto di uno stecchino. L’ideale è friggerne poche alla volta per evitare che, gonfiandosi, le ciambelline occupino troppo spazio.

Al termine della cottura, prendere la carta assorbente da cucina e trasferirvi le zeppole calabresi. Così si potrà far asciugare l’olio in eccesso. Quindi, impiattarle e servirle ancora calde. Buon appetito!

Si consiglia, infatti, di prepararle calcolando bene i tempi in modo da poter gustare a pieno il loro sapore. Le zeppole possono essere anche farcite con la ‘nduja e pezzetti di acciughe dissalate. In questo caso, bisogna far lievitare l’impasto, farcirlo a mano a mano e solo dopo arrotolarlo su se stesso per dare forma alle ciambelline.

Per ricette simili a Gustose zeppole calabresi semplici da preparare è possibile consultare

