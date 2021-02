La soia granulare è un preparato di soia poco conosciuto da molti, ma utilizzato tantissimo nella cucina vegana. Somiglia molto al macinato di carne e si può trovare in tutti i negozi di cucina vegana specializzati.

Si usa per preparare dei piatti che vogliono somigliare a piatti onnivori, come queste gustose polpette di soia speziate. Le polpette possono essere preparate sia al sugo che in bianco, a seconda del gusto personale.

Si possono anche preparare e per poi essere congelate per un uso successivo, come scorta per un pranzo rapido e velocissimo.

Ingredienti

200 gr di soia granulare;

1 cipollotto intero;

2 fette di pane;

latte di soia qb;

1 uovo;

1 cucchiaio d’olio;

farina;

pangrattato;

1 cucchiaio di spezie a piacere;

olio d’oliva;

sale.

Gustose polpette di soia speziate

Per cominciare, prendiamo una padella antiaderente, ungiamola di olio e facciamo soffriggere la soia granulare col cipollotto pulito e tagliato a fettine molto sottili.

Aggiungiamo quindi le nostre spezie, come il cumino o il peperoncino, e facciamo andare avanti la cottura, finché la soia granulare non sarà ben cotta.

In una terrina a parte, bagnamo le fette di pane con il latte e sbricioliamole per bene. Aggiungiamo quindi l’uovo e il composto che avevamo lasciato nella padella di soia e cipollotto, l’olio d’oliva, il sale e qualche cucchiaio di farina e pangrattato. Dovrà diventare molto simile al classico impasto per polpette, maneggevole e un po’ bagnato.

Laviamo le mani, infariniamole e cominciamo a formare le polpettine. Prepariamo una serie di polpettine finché il composto non sarà esaurito del tutto.

Prendiamo quindi una padella antiaderente, ungiamola di olio e facciamo soffriggere le polpettine finché entrambi i lati non saranno ben dorati.

Serviamo le nostre polpettine ben calde, accompagnate magari da un’insalata di lattuga fresca, o valeriana o baby spinacio, con una spolverata di mandorle granulate e nocciole tostate.