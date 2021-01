La patata è un alimento sempre presente nella nostra dispensa, è molto versatile e si presta a migliaia di preparazioni diverse. Le patate vengono utilizzate prevalentemente come contorno da servire calde ma nel caso dell’insalata possono essere servite anche fredde. La cottura comunque è sempre necessaria.

Le patate sono ricche di potassio, vitamina C e carboidrati complessi, sono ottime per contrastare il diabete.

Le carote sono alimenti preziosi ed utili al benessere della vista, del cuore, della pelle e dell’apparato digerente ed inoltre sono ricche di vitamina A, K1 e potassio. Quando pensiamo alle carote ci viene in mente la più comune varietà di colore arancione ma in realtà ne esistono di diversi colori, ad esempio bianca, viola, rosso e giallo.

Ecco le gustose patate e carote, semplicissime da preparare e rappresentano un ottimo connubio.

Le patate con le carote sono un ottimo contorno ideale per accompagnare il pesce o come piatto unico freddo, si cucinano in pochissimo tempo e sono molto gradite.

La pietanza richiede una preparazione molto semplice e veloce e si possono preparare anche il giorno prima. Il risultato però è da leccarsi i baffi!

Ingredienti

a) 4 patate stessa dimensione;

b) 5 carote;

c) aceto;

d) olio evo;

e) sale;

f) aglio;

Lavare per bene le patate e le carote. Immergere in una pentola colma di acqua fredda abbastanza capiente e lasciare cuocere per circa 20 minuti. Controllare prima la morbidezza delle carote con una forchetta poiché queste avranno tempi di cottura inferiori rispetto alle patate.

Ultimata la cottura anche delle patate trasferire il tutto in un piatto, far raffreddare, pelare e tagliare a tocchetti. Condire con sale olio aglio e aceto e mescolare bene.

Ottime come contorno ma si possono servire anche come piatto unico, arricchendolo con tutto ciò che piace!

Basta davvero poco per ottenere un contorno gustoso e saporito, che tutti mangeranno con piacere!