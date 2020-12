Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nella dieta di tutti i giorni è importantissimo inserire anche il pesce, ma cerchiamo di ravvivarlo un pochino. Il pesce non si sa mai bene come cucinarlo, le opzioni sono sempre o in padella o al forno. Ma in realtà con il pesce di possono creare deliziose ricette, anche con alimenti impensabili. Ecco perché oggi allora proveremo a fare delle gustose e facili sogliole impanate alle nocciole.

La sogliola così da sola può risultare un piatto un po’ triste, spesso ci si mette il limone e per darle un quid in più la si impana. Ma proviamo a cucinare le sogliole in un altro modo, creando dei nuovi sapori e delle nuove combinazioni di gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Gustose e facili sogliole impanate alle nocciole

La sogliola si può comprare surgelata o fresca, se la si compra fresca allora si consiglia di consumarla subito. Se è surgelata allora potrà attendere. Il piatto di oggi è molto semplice da fare quindi non serve una particolare destrezza in cucina. Prima cosa da fare è comprare delle nocciole tostate e dei pistacchi. Tritare le nocciole, circa 70 grammi, e i pistacchi, circa 30 grammi. Ora prendere il pesce, sciacquarlo per bene e poi asciugarlo. Prendere ora 2 uova, sbatterle con 250 ml di latte e un pochino di sale.

Ora arriva il momento dell’impanatura. Prendere le sogliole e passarle nella farina, poi nelle uova e poi nel mix di pistacchi e nocciole. In una padella mettere a scaldare 40 grammi di burro e poi aggiungere le sogliole con tutta l’impanatura. Far cuocere per bene e far soprattutto dorare il pesce. Contemporaneamente prendere un piatto e mettere sopra della carta assorbente. Quando le sogliole sono pronte, metterle sul piatto e far colare bene l’unto. Una volta che queste sono belle asciutte, sono pronte per essere servite a tavola.

Approfondimento

Un primo piatto di pesce avvolgente e profumato che stupirà tutti gli ospiti.