Abbiamo problemi di pressione ma non vogliamo rinunciare ai dolci? Stiamo cercando ricette povere di colesterolo e grassi animali e facili da preparare? Questo è il posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa sveleremo come preparare una gustosa, leggera e velocissima crema di riso perfetta per chi soffre di ipertensione.

Un dolce semplice da preparare ma ottimo per chi soffre di ipertensione. Cannella e mandorle contengono infatti una buona quantità di potassio, elemento fondamentale per il controllo della pressione.

Gli ingredienti per la crema di riso

Per 4 persone ci serviranno

a) un etto di farina di riso;

b) 250 ml di latte scremato;

c) 1 limone;

d) scorza d’arancia;

e) 30 ml di miele;

f) 30 g di mandorle tritate (in alternativa possiamo usare la granella di mandorle);

g) 1 stecca di cannella;

h) 1 rametto di menta.

Gustosa, leggera e velocissima crema di riso perfetta per chi soffre di ipertensione: come prepararla

Per la nostre gustosissima crema serviranno solo 10 minuti di preparazione e 15 di cottura. Iniziamo lavando bene gli agrumi e rimuovendo la scorza. La scorza la metteremo in una casseruola insieme a latte e cannella.

Facciamo bollire il composto e poi proseguiamo la cottura a fuoco basso. È il momento di aggiungere la farina di riso. Versiamola nel latte e mescoliamo bene per non far formare grumi. 5 minuti sul fuoco per far ottenere alla crema la densità giusta e possiamo rimuovere limone, arancia e cannella.

Togliamo dal fornello e mentre la crema si raffredda uniamo anche il miele e le mandorle. Continuiamo a mescolare fino a far amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto possiamo dividere il dolce nelle coppette e mettere in frigo a riposare per 2 ore.

Togliamo dal frigo e proviamo a decorare. Laviamo e asciughiamo il rametto di menta e tagliamo 4 fettine del limone rimasto. Mettiamo su ogni coppetta una fetta di limone e qualche foglia di menta e serviamo freddo. Stupiremo la platea.

Per esaltare il sapore della crema di riso possiamo accompagnarla con dello spumante o del prosecco.

Se siamo in cerca di altre ricette per dolci leggeri lo chef consiglia il budino alle pesche.