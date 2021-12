Da una parte abbiamo i soliti risotti, dall’altra invece abbiamo un’infinità di ricette che possiamo fare. E allora non fermiamoci a fare sempre il solito risotto ai funghi, ecco una gustosa e ricercata lista di risotti che possiamo fare a Capodanno come primo piatto. La cena di Capodanno sicuramente si vive con più leggerezza rispetto a quella di Natale. Solitamente si passa tra amici e si cerca di partecipare tutti alla preparazione del cenone, magari cucinando ciascuno qualcosa. Quindi la cena di Capodanno, e di conseguenza il menù, si affronta con più serenità. Questo, però, non significa che non bisogna preparare qualche ricetta sfiziosa.

Il primo piatto

Fare un risotto come primo piatto sicuramente non è una grande novità. Ma la particolarità sta nella ricetta che scegliamo di fare. Evitiamo, quindi, il solito risotto con i funghi oppure quello con i carciofi, ma puntiamo a ricette da veri chef. Una l’avevamo già vista e univa il sapore della salsiccia a quello del cacao amaro. Un risotto veramente buono, particolare e sfizioso. La ricetta di questo piatto è davvero semplice da fare, quindi non bisogna temere. Ma vediamo altre proposte di risotti che possiamo realizzare.

Gustosa e ricercata lista di risotti che possiamo fare a Capodanno come primo piatto

Oltre al cacao, nei risotti ci sta molto bene anche la frutta. Infatti un risotto veramente particolare da fare è quello con le fragole. Ideale per una cena elegante, che può essere servito anche freddo. Super creativo è invece il risotto mimosa. La mimosa è la pianta che si regala l’8 marzo alle donne, ma può diventare anche un piatto. Infatti possiamo fare un risotto con stracchino, asparagi e uova. Per decorare il piatto possiamo mettere un asparago e il tuorlo delle uova quasi a formare la pianta di mimosa. Un incontro tra dolcezza e piccantezza è quello, invece, del risotto al pepe verde su crema di piselli e caciotta dolce. Ed ecco delle ricette molto particolari per festeggiare Capodanno.

Ricette apparentemente complesse, ma che in realtà non lo sono affatto. Il procedimento da seguire è quello simile al risotto, ma a seconda degli ingredienti cambierà la preparazione. Online ci sono moltissime ricette e ognuna di queste ha delle leggere varianti. Quindi si possono cucinare in tantissimi modi. E se siamo bravi in cucina possiamo aggiungere anche il nostro personale tocco.

