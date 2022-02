Gustosa e impedibile, ecco come preparare una delle regine dello street food italiano senza sbagliare 1 solo passaggio

Versatile, dolce salata, semplice o ricca, la piadina è quel piatto che ci salva sempre in extremis. Se siamo al mare in Romagna l’amore sboccerà immediato. Ma, anche preparata in casa sarà una delizia, avendo così il piacere di mangiare un prodotto sano, che tanto piace ai nostri bambini. È pur vero che al supermercato ne troviamo pronte di tanti tipi, ma quella a km 0 è tutta un’altra cosa. Ricordando anche che la piadina non necessita di lievito, ma di un pizzico di bicarbonato, sempre presente nelle nostre dispense, che va a renderla più morbida e fragrante. Le farine da utilizzare sono tra le più varie: dalla semplice farina 00, o 1, a quella integrale, a quella di farro, o di kamut. Molteplici possibilità per molteplici gusti ed esigenze. Gustosa e impedibile, ecco come preparare una delle regine dello street food che sarà pronta in pochissimo tempo.

Il vero segreto

Come ricorda la ricetta originale, per preparare in casa la piadina, andrebbe utilizzata solo l’acqua. Alcuni, però, per renderla più soffice, la dimezzano con l’aggiunta di latte. E così per lo strutto, la sua componente grassa, che rende la qualità dell’impasto sopraffino, ma che in alternativa possiamo sostituire con l’olio extra vergine di oliva, decisamente più leggero. Vediamo le semplici dosi per circa 8 piadine:

500 grammi di farina;

250 ml di acqua;

80 ml di olio Evo oppure di strutto;

un pizzico di bicarbonato;

un pizzico di sale.

Sotto adesso con la preparazione:

impastiamo tutto molto velocemente, fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico, che andremo a far riposare coperto da una pellicola per circa 50 minuti in frigo;

poi formiamo 8 palline dello stesso peso, lasciandole riposare per altri 30 minuti in un luogo asciutto lontano da correnti d’aria, magari anche dentro al forno spento;

ed ecco il trucco che pochi sanno per stendere bene la piadina: il matterello dovrà seguire sempre la stessa direzione. Faremo ruotare di 90 gradi la pasta dopo ogni passata di mattarello, aggiungendo una spolverata di farina se dovesse attaccarsi.

Il tutto in solo due minuti di cottura. Su padella antiaderente con bordi bassi, appena unta. Un altro segreto? Ricordiamoci di bucherellarla, perché non si deve gonfiare assolutamente, mantenendo quella sua classica e famosa forma piatta.

