Gusto prelibato e raffinato in un piatto che abbina salmone e zafferano

Se siamo alla ricerca di un piatto gustoso, ma semplice da preparare questo piatto è l’ideale. L’abbinamento insolito tra salmone e zafferano porta in tavola un piatto dalle note esotiche. Unendo la cultura nordica a quella orientale.

Il vantaggio di questo piatto è sicuramente il tempo di cottura. Infatti mentre la nostra pasta starà cuocendo si può preparare il sugo. Così da dimezzare i tempi e avere tutto pronto in soli 15 minuti al massimo. Dipenderà dai minuti di cottura della pasta scelta.

Ingredienti per 2 persone

180gr circa di fusilli

100gr di salmone affumicato;

Mezza bustina di zafferano;

70gr di mascarpone;

Olio extravergine d’oliva;

Prezzemolo;

Sale q.b.

Procedimento

Mettiamo sui fornelli una pentola con l’acqua. Mentre aspetteremo che venga a bollire prepareremo il nostro condimento. Per questo piatto abbiamo scelto i fusilli, ma qualsiasi altro formato di pasta corta andrà bene. Mezze maniche, penne, sedanini. Quelli che ci piacciono di più.

Iniziamo tagliando a pezzettini medi il salmone affumicato. Prendiamo una padella, aggiungiamo un filo d’olio e il gambo di prezzemolo. Quando inizierà a soffriggere aggiungiamo il salmone. Lo facciamo rosolare leggermente e poi togliamo la padella dal fuoco. E anche il gambo di prezzemolo.

A parte prendiamo il mascarpone e lo mescoliamo bene in una ciotolina. Per renderlo più cremoso. Prendiamo lo zafferano e lo sciogliamo in un bicchiere con un cucchiaio di acqua. Che poi andremo ad aggiungere al mascarpone. Mescoliamo bene e uniamo il mascarpone ormai color zafferano al salmone.

Non ci resta che scolare la pasta al dente, tenendo da parte un bicchiere di acqua di cottura. Rimettiamo la padella con il condimento sul fornello acceso. Aggiungiamo la pasta e la facciamo saltare. Amalgamando bene il tutto. Se il sugo diventa troppo secco, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura che avevamo messo da parte.

E il piatto è pronto. Finiamo con un po’ di prezzemolo tritato e serviamo.

Il gusto prelibato e raffinato in un piatto che abbina salmone e zafferano, ma anche il mascarpone, pronto in soli 15 minuti. Elemento chiave per rendere il sugo cremoso. Ma è lo zafferano che fa davvero la differenza. Una spezia dai tanti benefici.