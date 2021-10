Con l’autunno possiamo finalmente preparare dei piatti tipici utilizzando i prodotti di questo periodo. Pensiamo ad esempio ad un cremoso risotto di porcini freschi o ad una calda vellutata di castagne e ceci. Ci sono però alcune ricette che sfruttano questi prodotti per creare qualcosa di insolito, ma dal sapore travolgente. Questo è proprio il caso di oggi, dal momento che possiamo intrappolare gusto e vitamina C in un barattolo tutto l’anno grazie a questa gustosa verdura di stagione. Con le dosi indicate qui sotto possiamo riempire 4 barattoli da 250 grammi, tutti pieni di confettura di zucca. Nonostante sia insolito, non è niente di assurdo, dal momento che dolcezza e consistenza della zucca si prestano perfettamente a questa preparazione. Possiamo mangiarla insieme ad alcuni formaggi, ma anche semplicemente spalmata sul pane alla mattina. Senza contare che la zucca è un frutto ricchissimo di nutrienti come la vitamina C, essenziale per il sistema immunitario e la creazione di collagene della pelle.

Ingredienti

1 kg di polpa di zucca;

1 dl d’acqua;

300 g di zucchero di canna;

1 cucchiaino di cannella;

1 baccello di vaniglia.

La preparazione della confettura di zucca procede esattamente come tutte le altre. Liberiamo il frutto dalla buccia sino ad ottenere circa 1 kg di polpa. Quando le acquistiamo però ricordiamoci che le zucche che più si adattano a questa preparazione sono la Delica o la Mantovana. Tagliamo la zucca a piccoli cubetti e mettiamola in una casseruola insieme allo zucchero. Aggiungiamo anche l’acqua e il contenuto della bacca di vaniglia. Per estrarlo dobbiamo semplicemente incidere la banca per la lunghezza e raschiare via il contenuto nero. È lì che è contenuto il sapore perfetto per i nostri dolci. Lasciamo la pentola a fiamma bassa coperta col coperchio per circa 15 minuti.

Dopo, togliamo il coperchio e lasciamo il tutto ancora sul fuoco per circa una mezz’ora. Mescoliamo ogni tanto, finché la zucca non comincia a sfaldarsi. I tempi dipendono anche dalla consistenza che desideriamo ottenere dalla nostra confettura. Ad esempio, alcuni preferiscono tenere qualche pezzo intero di frutta. Altri preferiscono una consistenza completamente vellutata. In quest’ultimo caso, possiamo accelerare il processo utilizzando un frullatore ad immersione.

Una volta che avremo raggiunto la consistenza desiderata, aggiungiamo la cannella. Con quest’ultimo passaggio la nostra confettura può considerarsi pronta. Adesso non ci resta che versarla nei vasetti, che dovranno essere già sterilizzati. Mettiamoli a testa in giù e lasciamo raffreddare.