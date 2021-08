La fine dell’estate si avvicina e molto di noi hanno già fatto i bagagli per il viaggio di ritorno dalle vacanze. Anche quest’anno il mare era tra le mete più ambite e il ritorno in città può abbassare decisamente il morale. Per non far sentire la mancanza, oggi abbiamo deciso di portare in tavola un piatto che sa proprio di mare. Si tratta di una ricetta in grado di unire e accentuare il sapore di un mollusco molto apprezzato in cucina accostando due ortaggi immancabili. Il risultato sarà sorprendente, perché gusto e fantasia abbondano in questa ricetta di mare con verdure di settembre. Seguiamo dunque qui la preparazione per realizzare il piatto proposto.

Dosi e ingredienti

La nostra squisita idea di oggi porterà alla realizzazione di una gustosa zuppetta a base di anelli di calamaro con patate e bietole. Ecco tutto il necessario per 4 persone:

500 gr di calamari;

200 gr di bietole;

4 patate medie;

1 bicchiere di vino bianco;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo;

origano;

2 foglie di alloro;

sale e pepe q.b.

Per dare vita al nostro piatto dobbiamo innanzitutto occuparci dei calamari. Per prima cosa li puliamo, poi li laviamo e asciughiamo. Se non li troviamo già ad anelli, dovremo occuparci noi di tagliarli a listarelle. Ripetiamo lo stesso procedimento con le bietole, poi sbucciamo e affettiamo anche le patate. Facciamo dei pezzetti grossi oppure degli spicchi, come preferiamo.

Il passaggio successivo prevede di far scaldare un po’ d’olio in una casseruola. Dovremo poi mettere lo spicchio d’aglio e farlo dorare. Fatto ciò aggiungiamo le patate con le foglie di alloro e un pizzico di sale, e facciamo rosolare. Dopo 5-10 minuti, quando le patate avranno preso colore, aggiungiamo anche i calamari.

Mentre cuociono versiamo il vino per insaporire e lo lasciamo evaporare a fiamma alta. Dopodiché proseguiamo la cottura abbassando la fiamma ed eventualmente aggiungendo un bicchiere d’acqua. Lasciamo sul fuoco per una ventina di minuti. Quando i calamari saranno quasi pronti aggiungiamo le bietole e mescoliamo bene il tutto. Insaporiamo poi con un pizzico di pepe, origano e alloro. Attendiamo altri 4-5 minuti prima di spegnere definitivamente la fiamma. Ecco finalmente pronti i nostri appetitosi calamari con patate e bietole, da servire tiepidi. Se il piatto ha riscontrato consensi e per approfondire ulteriormente, ecco un’altra deliziosa idea per stupire.