Gusto delicato ma croccante e leggerezza si fondono in questa parmigiana di zucchine che non abbiamo mai mangiato in questo modo

Tra le positività della primavera vi è la consapevolezza che la bella stagione si avvicina sempre più. Questo significa avere la possibilità di trascorrere belle giornate, lunghe e soleggiate. Del resto, chi vorrebbe stare a casa con questo bel tempo?

Anche dal fronte della cucina, la primavera induce a mangiare leggero. Se da una parte vi è la consapevolezza di voler superare la prova costume, dall’altra parte il palato stesso preferisce sapori diversi. In primavera, infatti, è possibile trovare quella frutta e verdura, che in realtà preferiremmo trovare durante tutto l’anno. Una di queste è la zucchina, che insieme alla melanzana, rappresenta la regina della bella stagione. Comunque, uno dei protagonisti dell’estate è anche il basilico che, con questi segreti, sarà più rigoglioso e profumato.

Fortunatamente, la zucchina si trova anche in primavera, proprio come anticipazione della stagione che verrà. La zucchina si presta a tantissime pietanze, poiché davvero versatile. Questa volta, testeremo la sua versatilità nella parmigiana di cui, come sappiamo, l’ingrediente principale è la melanzana.

Tuttavia, siamo sicuri che da oggi in poi preferiremo questa nuova versione, perché gusto delicato ma croccante e leggerezza si fondono in quest’unico piatto. Faremo un figurone davanti agli ospiti, perché oltre al sapore strepitoso si percepirà la leggerezza a 360° gradi.

Ingredienti

Avremo bisogno di solo 3 ingredienti per fare questa parmigiana di zucchine:

1 kg di zucchine genovesi;

500 g di skyrella;

150 g di prosciutto cotto sgrassato.

Per chi non conoscesse la skyrella, si tratta di un formaggio molto delicato e leggero, lo skyr, prodotto anche con la forma simile a quella della mozzarella. Da qui, deriva il nome. Conterrebbe molte proteine, pochi grassi e poche calorie, il che lo rendono un ottimo alleato per chi segue una dieta ipocalorica.

Inoltre, non è l’unico formaggio ad essere indicato per mantenere la linea. Infatti, da un punto di vista prettamente salutare, questi formaggi terrebbero a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi.

In ogni caso, se non dovesse piacere potrebbe essere sostituito dalla mozzarella light, oppure da un altro formaggio fresco magro, come la ricotta. Invece, a gusto personale, il prosciutto cotto può essere sostituito da quello crudo o dallo speck, se si dovesse preferire un gusto leggermente più speziato.

Gusto delicato ma croccante e leggerezza si fondono in questa parmigiana di zucchine che non abbiamo mai mangiato in questo modo

Prendiamo una teglia o una pirofila da forno e versiamo qualche goccia di olio EVO, per evitare che il primo strato si attacchi. Dopo aver lavato le zucchine ed eliminato le bucce in eccesso, tagliamo a fette sottili lunghe.

Posizioniamo le fette sulla teglia e aggiungiamo la skyrella a tocchetti e, successivamente, anche il prosciutto a fette. Ripetiamo questi passaggi, a seconda di quanti strati vogliamo creare. Ultimiamo con una spolverata di pangrattato e olio EVO, oppure con un po’ di Grana Padano D.O.P. Mettiamo in forno per circa 15 o 20 minuti.

Lettura consigliata

Manteniamo la linea con questo tortino al cioccolato dal cuore morbido senza farina e burro con questi trucchi della nonna