Ci sono molti piatti a base di avocado e sono super nutrienti per integrare proteine e grassi vegetali. Aggiungendo una buona porzione di salmone assumeremo anche la quantità sufficiente di Omega-3 presenti nel pesce.

Questo perché anche il salmone offre un apporto di grassi naturali, sani e utili alla nostra dieta quotidiana. Vediamo come possiamo preparare un piatto delizioso a base di questi due alimenti gustosi.

Ricetta facile in 15 minuti senza cottura

Prepariamo gli ingredienti:

2 avocado;

200 g di salmone fresco;

1 limone;

1 mazzetto di rucola;

2 cucchiai di olio;

erba cipollina;

sale e pepe q.b.

Questa ricetta è ricca di grassi naturali proteine e Omega-3 ed ha un apporto calorico medio. È ottima per pranzi e cene come secondo o piatto unico. Il gusto è assicurato con questa ricetta dietetica a base di salmone e avocado.

Per prepararla tagliamo il salmone fresco in dadi e disponiamolo su un piatto piano. Mischiamo il succo di limone con un po’ d’acqua e versiamo sul pesce. Dopo lasciamo marinare al fresco nel frigo per un’ora.

In seguito, tagliamo in due gli avocado e togliamo la polpa delicatamente in due modi. O con un cucchiaio piccolo per creare la forma a pallina, come per il gelato. Oppure con un cucchiaio grande, dopodiché taglieremo la polpa in dadini.

Gusto assicurato con questa ricetta dietetica a base di avocado e salmone

Passata l’ora di marinatura mettiamo in un piatto sia i dadi di avocado che di salmone, e aggiungiamo la rucola. Cospargiamo di erba cipollina e condiamo con sale e pepe a nostro piacimento.

Se preferiamo possiamo sostituire al salmone fresco quello affumicato. Se ci piace, insieme al succo di limone per la marinatura possiamo aggiungere della mostarda. Ne basta un piccolo cucchiaino da caffè da mischiare con succo di mezzo limone.