Oggi vogliamo mostrare che gustare una torta alle pere senza avere rimpianti con questa ricetta è possibile. Per prepararla, prediligiamo ingredienti integrali come la farina che è ricca di fibre e lo zucchero di canna che le conferisce un sapore più particolare. Inoltre, la dolcezza delle pere, associata alla croccantezza delle nocciole, ci regalerà una torta morbida ed umida che non deluderà nessuno. Vediamo insieme come realizzarla.

Ingredienti

300 gr. di farina integrale;

1 bustina di lievito vanigliato;

70 ml. di olio di semi;

150 ml. di yogurt greco;

80 gr. di zucchero di canna;

350 ml. di latte parzialmente scremato;

1 bacca di vaniglia;

4 pere Williams;

50 gr. di nocciole;

zucchero a velo (opzionale).

Preparare la torta

Gustare una torta alle pere senza avere rimpianti con questa ricetta è possibile: iniziare incidendo la bacca di vaniglia ed estrarne i semi. Mettere il latte in un recipiente insieme ai semi della bacca di vaniglia. A parte, setacciare la farina integrale e il lievito vanigliato. Unire al latte l’olio di semi e lo yogurt greco. Mescolare bene con una frusta elettrica e quando tutti gli ingredienti liquidi saranno amalgamati, aggiungere la farina e il lievito setacciati ed anche lo zucchero. Pelare due pere, tagliarle a cubetti e unirle al composto. Tritare grossolanamente le nocciole e mescolarne metà al composto utilizzando una spatola.

Accendere il forno a 180 gradi ventilato e preparare una teglia con cerniera. Rivestirla con carta forno ed olearla per bene. Versare il composto nella teglia. A questo punto, tagliare le pere rimaste a fettine per guarnire la torta. Prendere metà delle nocciole tritate e precedentemente avanzate e cospargerle sulla torta. Infornare per circa 40 minuti e controllare la cottura con uno stecchino. Se gradito, servire la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo.

