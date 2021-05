Maggio è il mese in cui la primavera lascia il passo all’estate, portando sulle nostre tavole tantissimi frutti buonissimi. Tra questi spiccano sicuramente le ciliegie, regine delle tavole estive. Ma si sa, l’estate non dura per sempre. E prima o poi dovremo dire addio al sapore di questi dolcissimi frutti. O forse no?

Gustare il sapore delle ciliegie anche quando l’estate sarà un ricordo è possibile grazie a questo dolcissimo liquore facilissimo da preparare. Scopriamo subito come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti

Per preparare questo buonissimo e dolcissimo liquore sono necessari i seguenti ingredienti:

a) alcol puro, 800 grammi;

b) acqua, 1 litro;

c) ciliegie, 800 grammi;

d) zucchero, 200 grammi.

Gustare il sapore delle ciliegie anche quando l’estate sarà un ricordo è possibile grazie a questo dolcissimo liquore facilissimo da preparare

Per prima cosa prendiamo le ciliegie, laviamole e asciughiamole con attenzione.

Prendiamo ora un coltellino o uno snocciolatore e rimuoviamo il nocciolo dei frutti. Munirsi ora di un contenitore ermetico capiente e versare al suo interno l’alcol e le ciliegie.

Posizioniamo tale contenitore in un posto asciutto e buio e lasciamo riposare per una settimana.

Prendiamo ora una padella capiente, versiamoci dell’acqua e portiamo ad ebollizione. Abbassiamo la fiamma, versiamo lentamente lo zucchero e mescoliamo con calma.

Una volta ottenuto uno sciroppo abbastanza denso spegnere la fiamma. Lasciamo riposare per almeno una mezz’ora, in maniera che il composto si raffreddi.

Munirsi ora di un filtro per caffè americano o di un colino a maglie strette e travasare nella pentola l’alcol aromatizzato.

Mescoliamo con pazienza fino a quando gli ingredienti non si saranno amalgamati.

A questo punto prendiamo delle bottiglie di vetro accuratamente lavate e sterilizzate. Con l’aiuto di un imbuto travasiamo il liquore appena preparato nelle bottiglie.

Mettiamo quest’ultime a riposare in un angolo della casa asciutto e buio per almeno tre settimane.

Una volta finito, questo liquore sopraffino sarà pronto per allietare i nostri pasti.

Approfondimento

Attenzione a questo liquore che sta riprendendo piede ma è dannoso per la salute