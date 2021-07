Per partire per le vacanze, il mezzo più comodo è sicuramente l’aereo. Ci permette di raggiungere ogni meta in poco tempo. Ma questo ha un suo costo. In base a vari fattori, un biglietto può costare centinaia di euro. Ma con delle semplici accortezze, possiamo partire spendendo davvero poco. Avendo così più possibilità di scelta delle mete e anche più fondi da spendere in vacanza. Basterà seguire la guida pratica e veloce per prenotare i voli aerei risparmiando il più possibile.

Pianificare in funzione del volo

Non tutti sanno, che i prezzi dei biglietti salgono enormemente durante il week end. Questo perché, la maggior parte delle persone parte in quei giorni. Le compagnie, sapendo che i posti sicuramente andranno a ruba, alzeranno i prezzi. Se invece, si decide di partire nei giorni infrasettimanali, sicuramente i biglietti costeranno molto meno. Si possono trovare anche a un terzo del prezzo del fine settimana.

Dove cercare

Qualunque sia la meta che abbiamo scelto, non dobbiamo cercare direttamente sul sito della compagnia. Questo sarebbe limitante. Andiamo invece, su siti che ricercano i voli per più compagnie e quindi più offerte di prezzo. Ce ne sono molti ma non dobbiamo sceglierne uno solo. Questi, infatti, possono presentare tariffe diverse in base ai loro costi di commissione. Inoltre, ogni sito può escludere compagnie aeree diverse. Quindi, confrontiamone più di uno per avere un quadro completo di tutti i voli e prezzi possibili.

Ricerca ancora più accurata

Una volta scelta la compagnia andiamo sul suo sito ufficiale. Per quale motivo? Perché sul proprio sito la compagnia potrebbe non avere i costi di commissione dei motori di ricerca. Inoltre, potrebbero esserci ulteriori offerte sul prezzo che non sono mostrate prima.

Attenzione al prezzo effettivo

Dobbiamo dire che non sempre il costo del biglietto che ci compare all’inizio è quello vero. Questo perché ci sono vari supplementi di cui potremmo necessitare o meno. Per esempio, la scelta del posto a sedere, o il prezzo del bagaglio a mano o anche quello da stiva. Quindi, è meglio segnarsi almeno 3 voli iniziali diversi dai siti di ricerca. Per ognuno di questi, seguiamo i passaggi precedenti e aggiungiamo i supplementi che vogliamo. Così, alla fine potremo confrontare il prezzo effettivo di 3 voli.

All’inizio, magari, dovremo fare un po’ di pratica. Ma si impara in fretta a compiere tutti questi passaggi. Basta un minimo di impegno. Ma se ci si atterrà a questa guida avremo una certezza. Riusciremo a trovare il volo più conveniente e a risparmiare tantissimo sui biglietti. Così da permetterci una bellissima vacanza.