Guida pratica e obiettiva per un risparmio reale in bolletta, ce ne parla l’Autorità indipendente di Regolazione per l’Energia e l’Ambiente

In Italia l’iniziativa benefica è partita da Firenze con lo slogan «adotta una bolletta». L’idea nasce dal Comune di Firenze e l’Associazione Montedomini Onlus e come si desume dalla denominazione fa riferimento al pagamento della bolletta da parte di un “benefattore” a chi realmente non riesce. In particolare, l’iniziativa si rivolge agli anziani in serie difficoltà economiche al punto da non poter sostenere l’aumento delle bollette. L’iniziativa ha innescato un’importante risposta solidale da parte di tutto il Paese. Ma non può certamente essere la soluzione a tutti i mali e sicuramente riguarda solo alcuni.

ARERA

Probabilmente la guerra in corso potrebbe di fatto peggiorare la già triste conta del pagamento delle bollette per i consumi di energia elettrica e gas. Abbiamo contattato l’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per capire, in modo obiettivo, come poterci meglio districare nel complesso mondo degli operatori. E soprattutto come risparmiare in modo consapevole. L’Autorità per voce del suo Segretario generale e Direttore advocacy consumatori e utenti Roberto Malaman ci ha guidato attraverso la conoscenza di una serie di strumenti, a marchio ARERA, che ci consentono di districarci al meglio nel variegato mondo del mercato libero.

Il Portale offerte

Il portale offerte Luce e Gas dell’ARERA «previsto dalla Legge della Concorrenza del 2017, mette a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza». Basta selezionare il servizio (se energia elettrica o gas oppure dual fuel cioè entrambi) e inserire il codice di avviamento postale. Parte la ricerca guidata che consente in modo obiettivo di capire l’offerta migliore calibrata sulle proprie esigenze d’uso.

Il Portale Consumi

In questo caso, ci spiega il direttore Malaman tramite SPID possiamo «verificare e accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui siamo titolari, compresi i nostri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice, sicura e gratuita». Il servizio consente di riconoscere la propria «impronta energetica» cioè prendiamo consapevolezza delle nostre abitudini di consumo.

I Bonus sociali

«I cittadini hanno la possibilità di ricevere direttamente in bolletta i Bonus sociali – ci dichiara Malaman – si tratta di uno sconto per ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di gas, energia e acqua nei casi di particolare disagio economico o fisico. Dal 1° gennaio 2021 per il disagio economico è automatico, non serve altro che ottenere l’’ISEE che non deve superare 8.265 euro, che diventa 20.000 se la famiglia è numerosa oppure appartenere a un nucleo familiare che riceve Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Le modalità per ottenere il Bonus sono indicate sul nostro sito».

Guida pratica e obiettiva per un risparmio reale in bolletta, ce ne parla l’Autorità di Regolazione per l’Energia

Questi sono alcuni dei servizi che l’Autorità mette a disposizione dell’utenza per fornire una guida precisa e indipendente nell’ampia galassia dei gestori. Inoltre accedere ai servizi dell’Autorità scongiura anche il pericolo di incappare in truffe o frodi che spesso si nascondono dietro le finte forniture di gas, luce e acqua. E prendono di mira proprio gli anziani.

L’importanza di una guida pratica e obiettiva

Non a caso conoscere la guida pratica e obiettiva per un risparmio reale in bolletta può venirci realmente in aiuto. E l’Autorità di Regolazione per l’Energia evidenzia che anche attraverso i canali social dedicati possiamo essere costantemente aggiornati sulle informazioni utili per un risparmio vero.