Leggere libri è un’attività che arricchisce la vita. Non si tratta solo di far vedere agli altri quante citazioni conosciamo, ma si tratta di noi. Non per niente si dice che chi non legge ha vissuto solo una volta. Il problema è che la nostra vita è piena di impegni, gli stessi che ci permettono di portare il cibo in tavola, di solito. Da qui l’idea di una guida facile su come riuscire a leggere più libri in una vita frenetica. I suggerimenti che si possono dare a questo proposito sono tanti, ma oggi ci concentreremo su quelli che crediamo essere più importanti.

Leggere più libri contemporaneamente

Esiste quest’idea secondo cui nel momento in cui si legge un libro bisogna finirlo sino all’ultima pagina prima di poterne aprire un altro. Questo però non è il sistema giusto per tutti. Il nostro umore, infatti, cambia durante la giornata e ancora di più in giorni diversi. Dopotutto, difficilmente ascoltiamo la stessa canzone ogni giorno in tutti i momenti. Non dobbiamo quindi sentirci in colpa se non abbiamo voglia di finire “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Tiriamo fuori dalla libreria il libro bollente che tutti stanno leggendo senza nessuna vergogna. In questo modo non verremmo scoraggiati dal pensiero del libro che “dovremmo leggere” finendo quindi per non aprirlo.

Un libro sempre con sé

Proprio perché la nostra vita è costellata da impegni costanti è importante sfruttare ogni momento libero della giornata. Invece di scorrere foto e commenti sui social senza trarne niente, possiamo leggere e arricchirci, ma sempre distraendoci. Per poter fare questo è necessario avere sempre con sé almeno un libro. Fortunatamente oggi non dobbiamo necessariamente mettere in borsetta o in tasca la nostra copia cartacea, abbiamo delle opzioni. Possiamo infatti affidarci alle tante app che offrono audiolibri, a volte anche gratuiti. Possiamo anche leggere degli eBook, libri virtuali disponibili sul cellulare, tablet e eRider come Kindle e Kobo.

Lettura interattiva

Altro elemento importante è il rapporto che noi instauriamo coi libri. Vogliamo dire che questi non sono oggetti sacri e intoccabili, a meno che non si tratti di una copia o un’edizione speciale. Abbiamo il permesso di sottolineare le frasi che per noi hanno significato qualcosa. Se però non ci sentiamo a nostro agio nell’impugnare una matita, ci vengono nuovamente in aiuto i sistemi digitali. Possiamo infatti utilizzare l’app preinstallata per le note, o anche scaricare app specifiche per salvare i passaggi per noi più importanti. Facendo così abbiamo anche la possibilità di condividerli online. Esiste infatti tutto un mondo virtuale che ci permette di entrare in contatto con altri che stanno leggendo o hanno letto lo stesso libro. Questo ci spronerà a leggere di più e ci darà ispirazione per le prossime letture. Nulla ci impedisce poi di creare noi stessi un piccolo club del libro.

Ecco quindi la guida facile su come riuscire a leggere più libri in una vita frenetica. Buona lettura!