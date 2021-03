È innegabile quanto sia di effetto, oltre che benefico, poter avere delle piante nel proprio appartamento. Le quali richiedono un minimo di attenzione per averle sempre rigogliose. Esponiamo allora una guida completa ai lavori di marzo per le piante d’appartamento.

Ogni pianta ha le sue particolarità. Tuttavia, è possibile delineare per sommi capi quelli che risultano i lavori essenziali per la gran parte delle piante da interno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Luce, temperatura e umidità per quelle d’appartamento

Presentiamo la nostra guida completa ai lavori di marzo per le piante d’appartamento.

Generalmente si tratta di piante che necessitano di un minimo di ore di luce nel corso della giornata. Per molte di esse è sufficiente posizionarle nei pressi di una finestra o balcone. Evitando l’illuminazione diretta, mentre sarebbe più consona una luce mediata, magari da una tenda.

Inoltre cerchiamo di rotearle per evitare che la luce ricada sempre e solo da un lato; questo accorgimento agevolerà una loro crescita più armoniosa. Ancora, diamo loro lo spazio necessario per poter crescere, allontanandole dalle pareti.

Alcune piante invece, come la dracena per esempio, amano la penombra. Quindi possono essere ubicate anche lungo le scale o i corridoi di un appartamento o di un fabbricato.

Lo stesso vale per la temperatura: queste piante generalmente prediligono i 20° costanti, senza sbalzi di temperatura, né colpi repentini d’aria.

A gradire maggiormente l’umidità sono soprattutto le piante d’origine tropicale. In questi casi sarà sufficiente ogni tanto nebulizzare dell’acqua sulle foglie.

In merito all’innaffiatura, non bisogna mai fare ristagnare l’acqua. Per essere certi se la pianta necessiti di acqua, controlliamo lo stato della terra nel vaso anche a qualche cm dalla superficie. Interveniamo se questa è secca e facciamo in modo che il terreno sia sempre ben drenato.

Esposizione, rinvasi, concimazione: ecco la guida completa ai lavori di marzo per le piante d’appartamento

Marzo è un mese ancora instabile, pertanto non è raccomandabile trasferire le nostre piante all’aperto. Nelle zone più calde e con temperatura più mite e costante, si potrebbe cominciare a far acclimatare le piante. Possiamo perciò spostarle all’aperto solo nelle ore centrali e più calde della giornata.

Marzo è invece il momento in cui bisogna porre in atto tutte quelle attività che favoriscono la ripresa vegetativa delle piante. Puliamo con un panno umido le foglie e controlliamo lo stato di salute della pianta. Qualora dovessimo accorgerci di eventuali attacchi funginei, procediamo con i trattamenti specifici.

Ancora, osserviamo struttura e dimensione foliare, nonché lo sviluppo radicale della pianta. Nel caso di sporgenza delle radici, anche dai fori di drenaggio del vaso, o una loro sproporzione rispetto alla grandezza del contenitore, procediamo con il rinvaso. Scegliamo un terreno ricco e adatto alla pianta, un vaso più grande e un sottovaso. Durante quest’operazione, liberiamo anche le radici per farle respirare da quel terreno vecchio che tenderà a rimanere avvinto.

Poniamo in fondo al vaso (e anche nei sottovasi) dei sassolini o argilla espansa per il drenaggio.

Infine, marzo è mese giusto per la concimazione, che potrà avvenire anche durante l’innaffiatura. Quest’ultima potrà effettuarsi ogni circa 2 settimane, evitando sempre il formarsi di ristagni.

Ecco dunque la guida completa ai lavori di marzo per le piante d’appartamento. Infine nell’articolo di cui qui il link riportiamo la guida ai lavori dell’orto tipici di questo periodo.